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Országos Mentőszolgálat

Mindössze két perc alatt élesztettek újra a mentősök egy veszprémi nőt

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Egy 60 év körüli nőre rokonai találtak rá eszméletlenül, majd azonnal értesítették a segélyhívót. A mentősök gyorsaságának köszönhetően mindössze 2 perc alatt sikerült újraéleszteni a nőt.
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Országos Mentőszolgálatéletmentésújraélesztés

Életet mentett a mentősök gyorsasága, ezúttal egy nőt 2 perc alatt sikerült újraéleszteniük.

2 perc után sikerrel zárult az újraélesztés
2 perc után sikerrel zárult az újraélesztés. (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat 

2 perc után sikerrel zárult az újraélesztés

Egy család eszméletlenül, a földön fekve talált rá 60 év körüli hozzátartozójára. Azonnal értesítették a segélyhívót, majd a telefonos mentésirányító utasításait követve megvizsgálták a nőt, aki ekkor még lélegzett.

Perceken belül érkezett egy mentőtisztikocsi és mentőgépkocsi is a helyszínre, azonban az Országos Mentőszolgálat munkatársai ekkor már nem tapasztaltak életjeleke a betegen. A tisztek nem haboztak: azonnal nekiláttak az újraélesztésnek, végül mindössze 2 perc után a nő keringése visszatért. A helyszíni ellátást követően stabil állapotban szállították a beteget a kórházba.

 

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