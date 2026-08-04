Mindössze két perc alatt élesztettek újra a mentősök egy veszprémi nőt

Életet mentett a mentősök gyorsasága, ezúttal egy nőt 2 perc alatt sikerült újraéleszteniük.

2 perc után sikerrel zárult az újraélesztés. (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

2 perc után sikerrel zárult az újraélesztés

Egy család eszméletlenül, a földön fekve talált rá 60 év körüli hozzátartozójára. Azonnal értesítették a segélyhívót, majd a telefonos mentésirányító utasításait követve megvizsgálták a nőt, aki ekkor még lélegzett.

Perceken belül érkezett egy mentőtisztikocsi és mentőgépkocsi is a helyszínre, azonban az Országos Mentőszolgálat munkatársai ekkor már nem tapasztaltak életjeleke a betegen. A tisztek nem haboztak: azonnal nekiláttak az újraélesztésnek, végül mindössze 2 perc után a nő keringése visszatért. A helyszíni ellátást követően stabil állapotban szállították a beteget a kórházba.