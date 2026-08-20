Magyar Péter: Isten éltessen Magyarország!

Magyar Péter a Facebookon rövid, ünnepi üzenetében azt írta: „Isten éltessen Magyarország!”

Magyar Péter a közösségi oldalán köszöntötte Magyarországot az államalapítás ünnepén

Fotó: Mediaworks

Egy, a Parlament fölött drónokból kirajzolt Szent Koronát ábrázoló képet is megosztott. A fotóhoz azt írta: „Ui.: egy kis ízelítő az esti programból”.

Augusztus 20.: Így alakul az ünnep Budapesten, mutatjuk a programokat és a tűzijáték pontos időpontját

Ma ünnepeljük az államalapítás és Szent István király napját, Budapesten pedig egész nap egymást érik az ünnepi programok. Az augusztus 20-i programok között ma lesz zászlófelvonás és tisztavatás, légi parádé, Magyar Ízek Utcája, családi programok, koncertek, esti diszkó a Kossuth téren, majd látványos audiovizuális show és tűzijáték is.