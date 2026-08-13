Útinform: több autópályán is torlódás lassítja a forgalmat

Az Útinform tájékoztatása szerint több fontos úton is lassabb haladásra és forgalomkorlátozásokra kell számítani.

Útinform: torlódások az M1-en, M3-on és M5-ön. Fotó: Nagy Norbert/Fejér Megyei Hírlap

Útinform: több kilométeres torlódások alakultak ki az autópályákon

Az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszosan lassul a forgalom, különösen a külső sávban kell óvatosabban haladni.

Az M3-ason Vásárosnamény felé, Kerekharaszt és Hatvan között a kiépített terelést bontják. A 48-as és 52-es kilométer között a külső sávot lezárták, emiatt 2-3 kilométeres torlódás alakult ki.

Az M5-ösön Röszke felé, Ócsa és Inárcs között az elválasztósáv növényzetét vágják. A 32-es és 37-es kilométer között a belső sávban lassan haladó munkagépre kell számítani, a torlódás itt is 2-3 kilométeres.

A 6-os főúton Pécs és Szentlőrinc között egy személyautó vadat gázolt. A 210-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarás miatt a 35-ös kilométernél szintén félpályás korlátozás lassítja a forgalmat.

Az M6-os autópályán, az Ivándárda felé vezető oldalon, a 163-as kilométernél található Bonyhád/Bátaszék/Baja csomópont lehajtóágát aszfaltozás miatt lezárták. A terelőutat a 173-as kilométernél található Pécsvárad/Somberek csomópontig jelölték ki.

Jó hír az autósoknak, hogy a Nagymaros és Visegrád közötti komp ismét közlekedik. A kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést, azonban a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítják.

Az Adony és Lórév közötti komp az alacsony vízállás ellenére szintén üzemel, napnyugtáig igény szerint szállítja a járműveket.

Az M6-os Ivándárda és az országhatár közötti 2,5 kilométeres szakaszán továbbra is részleges üzemszünet van érvényben. A 3,5 tonnánál nehezebb járműveknek ezen a szakaszon jelenleg nem kell útdíjat bevallaniuk.