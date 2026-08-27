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A csütörtöki nappal felmentetették Dr. Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját. Szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Dr. Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatója látja el az intézmény vezetését.
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budapesti uzsoki utcai kórházfelmentéskórház

Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója a mai napon felmentette tisztségéből Dr. Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját - olvasható a főigazgatóság sajtóközleményében.

Felmentették Dr. Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház éléről
Felmentették Dr. Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház éléről. Fotó: Origo

Felmentették Dr. Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház éléről

A közlemény szerint: az intézmény vezetését 2026. szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Dr. Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki Utcai Kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól.

 

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