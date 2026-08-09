A Dunán úszott át a vaddisznó, amelyet később kilőttek a Kossuth téren

Nem mindennapi esetről érkezett beszámoló a minap. Egy vaddisznó tévedt be egy várakozó metrószerelvénybe, amely a mozgólépcsőn jutott le szombaton a Kossuth Lajos téri metróállomás peronjára. A 60 kilogrammos állat ezután lement a sínek közé, majd behúzódott a szerelvény alá, végül pedig egy vadász lelőtte. A szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után kiemelték a vaddisznót az alagútból.

A Dunán úszott át a Kossuth téren kilőtt vaddisznó / Fotó: TikTok

A Dunán úszott át a Kossuth téren kilőtt vaddisznó

Nemrég egy videó került fel a közösségi médiába, amelyen az látható, amint a szerencsétlen állat, mielőtt bejutott volna a metróba, a Dunát úszta át.

Itt úszott át a Dunán a Kossuth téren az M2-es metró által elütött, megsérült, majd a vadász által le is lőtt vaddisznó. Szegényke megzavarodhatott a nagy meleg miatt! Az ember elvette az életét...

– olvasható a videót tartalmazó posztban.

A metrónál történtekről egyébként több videó is megjelent az interneten; az egyiken a vaddisznó a 2-es metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgólépcsőn lefelé, a peronok felé tart.



