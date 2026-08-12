A vasút szeptember 1-jétől ismét fontos szerepet tölthet be a térség közlekedésében, ugyanis három év szünet után újraindul a személyszállítás a 89-es számú, Miskolc-Tiszai pályaudvar és Tiszaújváros közötti vonalon. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére bevezetett új szolgáltatási modell a regionális járatokat az országos vasúti hálózatba integrálja.

Vasút: szeptemberben újraindul a közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között

Fotó: Facebook/MÁV

Napi tíz vonatpár közlekedik Miskolc és Tiszaújváros között

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-jétől naponta tíz pár S889-es személyvonat közlekedik majd a két város között. Az alapmenetrend kétórás ütemre épül, amelyet a reggeli és délutáni csúcsidőszakban további járatokkal egészítenek ki.

A menetidő 33–38 perc lesz. Tiszaújvárosból reggel 4:59-kor, 6:29-kor és 8:02-kor is indul vonat, este pedig 22:25-kor közlekedik az utolsó járat. Miskolcról Tiszaújváros felé a reggeli időszakban 4:10-kor, 5:44-kor és 7:14-kor is indul szerelvény.

A járatok Nyékládházán, Hejőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. Sajószöged feltételes megállóhely lesz, vagyis a vonatok csak akkor állnak meg, ha erre az utasoknak szükségük van.

A fejlesztés egyik legfontosabb eleme, hogy a Tiszaújváros felől érkező járatok Miskolc-Tiszai pályaudvaron csatlakozást biztosítanak a távolsági vonatokhoz.

Budapest, a Keleti pályaudvar felé a Tokaj InterCityre, Kassa és Sátoraljaújhely felé pedig a Hernád és Zemplén InterCitykre lehet majd átszállni. Budapest felől a Hernád-Zemplén, Debrecen és Nyíregyháza felől pedig a Tokaj InterCity biztosít kapcsolatot Tiszaújváros irányába.

A MÁV szerint így a térség településeiről egyetlen átszállással és minimális várakozással válhat elérhetővé Budapest, valamint több belföldi és nemzetközi úti cél.

Motorvonatokkal és kerékpárszállítással indul újra a vasútvonal

A Miskolc és Tiszaújváros közötti vasútvonalon a tervek szerint a hazai elővárosi közlekedésben már jól ismert, alacsonyabb kibocsátású BDVmot motorvonatok közlekednek majd.

A szerelvények vezérlőkocsijában kerékpárszállító helyeket is kialakítottak. Vonatonként hat kerékpár szállítására lesz lehetőség, így a MÁV szerint azok számára is megfelelő alternatívát jelenthet a szolgáltatás, akik a vasúti és kerékpáros közlekedést kombinálnák.

A mostani újraindítás a MÁV szerint a Komló és Dombóvár közötti vasútvonal augusztus 1-jei újranyitásakor alkalmazott modellhez hasonlóan működik. A cél, hogy a regionális vonalak ne elszigetelt járatként üzemeljenek, hanem az országos hálózat részeként, összehangolt menetrenddel és megbízható csatlakozásokkal segítsék a térség közlekedését.