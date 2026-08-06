Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Aleksandra Sofronijevic szerb közlekedési miniszter.
Vitézy Dávid azt mondta, a kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését, mert az erősíti Szerbia európai integrációját és javítja a két ország közötti közlekedési kapcsolatokat – írja az MTI.
A teherforgalom már hónapokkal ezelőtt megindult a Budapest-Belgrád vasútvonalon
Februárban elindult a rendszeres teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amellyel nem csupán a pályaépítés és az infrastruktúrafejlesztés, hanem a zárt tesztek időszaka is lezárult.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!