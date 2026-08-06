Vitézy Dávid azt mondta, a kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését, mert az erősíti Szerbia európai integrációját és javítja a két ország közötti közlekedési kapcsolatokat – írja az MTI.

Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon - Illusztráció

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A teherforgalom már hónapokkal ezelőtt megindult a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Februárban elindult a rendszeres teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amellyel nem csupán a pályaépítés és az infrastruktúrafejlesztés, hanem a zárt tesztek időszaka is lezárult.