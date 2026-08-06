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vasútvonal

Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon

21 órája
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Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Aleksandra Sofronijevic szerb közlekedési miniszter.
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vasútvonalVitézy DávidBudapest-Belgrád vasútvonal

Vitézy Dávid azt mondta, a kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését, mert az erősíti Szerbia európai integrációját és javítja a két ország közötti közlekedési kapcsolatokat – írja az MTI.

A MÁV-csoport egyik Intercity kocsijáról készült felvétel (illusztráció), vasútvonal
Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon - Illusztráció
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A teherforgalom már hónapokkal ezelőtt megindult a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Februárban elindult a rendszeres teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amellyel nem csupán a pályaépítés és az infrastruktúrafejlesztés, hanem a zárt tesztek időszaka is lezárult.

 

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