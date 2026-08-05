Védelmi Munkacsoport: a következő 48 óra döntő lehet – meghosszabbították a hőségriasztást, Pakson is feszült a helyzet

A kánikula elhúzódik, ezért meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, a szakemberek megfeszített munkájának köszönhetően egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi Atomerőmű még működő turbinája - közölték a Védelmi Munkacsoport keddi napi értékelésében, amelyet a kormany.hu oldalon tettek közzé.

Kánikula: megszólalt a Védelmi Munkacsoport, a következő 48 óra döntő lehet

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Kánikula: megszólalt a Védelmi Munkacsoport, a következő 48 óra döntő lehet

A közleményben azt írták: a következő napokban 40-42 fokos csúcshőmérsékletet mutatnak az előrejelzések, ezért az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig. Akkor az előrejelzések szerint egy hidegfront hoz átmeneti enyhülést, pár napig nem lesz 30 foknál melegebb - jelezték.

Hozzátették: a hidegfront nem hoz annyi csapadékot Magyarországra, hogy javítson az aszályhelyzeten, de Ausztriában eshet annyi, amennyi megemelheti a Duna rekordalacsony vízállását. A tájékoztatás szerint jelenleg pár centiméterrel magasabb a vízszint, mint ami szükségessé tenné a Paksi Atomerőmű utolsó működő turbinájának leállítását is.

A számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Minden döntésnél a nukleáris biztonság az első - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy addig is a szakemberek fegyelmezetten, folyamatos készenlétben dolgoznak a rendkívüli helyzetben.

Kiemelték, hogy a vízállás mellett a termelést egyéb kockázatok is veszélyeztetik: mivel egy rendszer működik, bármilyen kisebb üzemzavar kritikus lehet. Ezért fontos továbbra is takarékoskodni a villamosenergiával - hívták fel a figyelmet.

Közölték: az elmúlt napokban 837 közepes és nagyfogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 megawatt fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére. Amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága ezt megköveteli, a nagyfogyasztók kötelező korlátozását vagy akár lekapcsolását is lehetővé teszik a jogszabályok. A következő 48 óra lesz a legnehezebb - mutattak rá.