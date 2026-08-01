Rendkívüli élőhelyvédelmi beavatkozások kezdődnek a Velencei-tónál – jelentette be Facebook-oldalán Gajdos László környezetért felelős miniszter. A tájékoztatás szerint a tó jelenlegi hidrológiai állapota miatt elengedhetetlenné vált a különböző vízterek közötti vízkapcsolatok fenntartása, hogy mérsékelni lehessen az alacsony vízállásból eredő kedvezőtlen folyamatokat.

Velencei-tó: rendkívüli beavatkozás kezdődik az alacsony vízállás miatt Fotó: Fehér Gábor

A miniszter közölte, hogy a munkálatok helyszíneinek kijelölésekor a vízügyi igazgatóság nemcsak a műszaki felméréseket vette figyelembe, hanem a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi szempontjait, valamint a Magyar Országos Horgász Szövetség javaslatait is.

10 helyen kezdődnek munkálatok a Velencei-tónál

A beavatkozások összesen tíz helyszínt érintenek. Elsőként Dinnyés térségében, a Névtelen-tisztás és a Kis Mihály-tisztás közötti átjáró mélyítését kezdik meg munkagéppel. Hétfőn pedig egy természetvédelmi területeken és tavakon is alkalmazható kétéltű munkagép érkezik a Velencei-tóhoz.

A munkák során elsősorban az összekötő csatornák és átjárók mélyítését, a felhalmozódott lágy iszap eltávolítását, valamint a természetes élőhelyek közötti vízkapcsolatok helyreállítását végzik el. A cél a vízmozgás javítása és a tó ökológiai állapotának megőrzése.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a beavatkozások kizárólag a legszükségesebb helyszíneket érintik, és a lehető legkisebb mértékű környezeti beavatkozással járnak. A munkálatok során folyamatos természetvédelmi szakfelügyeletet biztosít a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a szükséges engedélyeket pedig a vízügyi hatóság már megadta.

Gajdos László arra is kérte a lakosságot, hogy a jelenlegi kritikus helyzetben fokozottan figyeljenek a környezetükre, és takarékosan bánjanak a vizekkel, illetve a rendelkezésre álló vízkészletekkel.