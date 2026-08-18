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Velencei-tó

350 kilogrammos horgony és más meglepő dolgok kerültek elő a Velencei-tóból – galéria

19 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A Velencei-tó környékén több településen is önkéntesek fogtak össze a tómeder és a partszakaszok megtisztításáért. A munka során autógumik, fémdarabok és más hulladékok mellett egy 350 kilogrammos horgony is előkerült, amelynek különleges sorsot szánnak.
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Velencei-tóönkéntes akcióalacsony vízállás

Szombaton Agárdon, Gárdonyban és Velencén is önkéntesek dolgoztak a Velencei-tó medrének és partjának megtisztításán.

Velencei-tó, A Velencei-tó medertisztítása komoly munkát jelentett
A Velencei-tó medertisztítása komoly munkát jelentett
Fotó: Velence önkormányzata

Több településen is megtisztították a Velencei-tó medrét

Gárdonyban és Agárdon mintegy 30–40 önkéntes vett részt a munkában, köztük gyerekek, családok, nyugdíjasok és helyiek. Agárdon Sebestyén Gergely kezdeményezésére indult az akció, Gárdonyban pedig Omischl Mihály alpolgármester fogta össze a résztvevőket.

Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Velencei-tó
Galéria: Elképesztő, mit találtak a Velencei-tó medrében
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Elképesztő, mit találtak a Velencei-tó medrében az önkéntesek

Gárdony partjainál autógumikat, mosógépdobot, régi tejeskannákat, molinókat, vasrudakat és horgászatból származó hulladékot emeltek ki a mederből. Az apróbb szemetet zsákokba gyűjtötték.

Agárdon elsősorban a korábban a tóba került, illetve a part kialakításakor ott maradt köveket helyezték vissza. Az önkéntesek helyenként térdig süllyedtek az iszapban munka közben – számolt be róla a Feol.hu.

A gárdonyi önkormányzat mindkét kezdeményezést támogatta, és vállalta az összegyűjtött hulladék elszállításának költségeit.

Több mint ötvenen dolgoztak Velencén

Velencén több mint ötvenen vettek részt a tómeder és a part megtisztításában.

 A munka kezdetén a köveket rendezték vissza, majd a keleti strandon folytatták a takarítást, ahol számos gumiabroncsot, fémdarabot és más hulladékot gyűjtöttek össze.

Az önkéntesek ezt követően a Halászpark kikötőjénél, majd a Tóbíró strandon és az északi partszakaszon dolgoztak. A meder aljáról is különböző tárgyakat húztak a felszínre.

350 kilogrammos horgony került elő a Velencei-tóból

Az akció egyik legnagyobb felfedezését az északi strand közelében tették. A parttól mintegy 200–300 méterre egy körülbelül 350 kilogrammos horgonyt találtak a vízben, amelyet az ott tartózkodó sárkányhajósok fedeztek fel.

A horgony kiemeléséhez több ember összefogására volt szükség. A különleges tárgyat nem szállítják el a többi összegyűjtött hulladékkal: megtisztítása után Velence valamelyik központi részén szeretnék kiállítani, térkővel és virágokkal kialakított környezetben – közölte az önkormányzat.

A velencei akcióban a civilek mellett a MOHOSZ halőri szolgálata, a Velencei Polgárőrség, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízirendőrei, a velencei közterület-felügyelet, a VVG Kft., az önkormányzat munkatársai és Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete is közreműködött.

 

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