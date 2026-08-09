Estére újra megtelik a Velencei-tó partja, napközben szinte üres minden

Napközben jóval csendesebb a Velencei-tó környéke, mint egy hagyományos strandszezonban. A nagy meleg miatt sokan inkább el sem indulnak a déli órákban, ezért a part forgalma ilyenkor látványosan visszaesik.

Estére megtelik a Velencei-tó partja

Fotó: Fehér Gábor

Körülbelül este 6 óra után egyre több ember érkezik, és a forgalom egészen este 10 óráig számottevő marad. A vendéglátóhelyeken is ekkor kezdődik az igazán mozgalmas időszak.

Sokan sétálni indulnak, mások vacsoráznak vagy egy büfében töltenek el egy kis időt, de olyanok is akadnak, akik egyszerűen csak a tó közelében szeretnének kikapcsolódni, amikor már enyhül a nappali hőség.

A helyi vendéglátós tapasztalatai szerint a turisták nem tűntek el a környékről – írja a Feol. Bár a korábbi évekhez képest jelentősen megváltoztak a szokásaik, a turizmus visszaesése nem olyan mértékű, hogy a part teljesen kiürült volna.

A tóhoz továbbra is érkeznek nyaralók annak ellenére, hogy jelenleg nem lehet fürdeni a vízben, ugyanis sokan eleve nem kizárólag strandolás miatt választják a környéket. A tópart számos más lehetőséget kínál: lehet sétálni, beülni egy vendéglátóhelyre, vagy akár egyszerűen csak a víz közelében tölteni az estét.

A helyi tapasztalatok alapján ezért inkább arról van szó, hogy átalakult a szezon, nem pedig arról, hogy teljesen eltűntek volna a vendégek.

A rendkívüli hőség miatt a déli és kora délutáni programok helyett sokan inkább estére időzítik a kikapcsolódást, amikor már elviselhetőbb a hőmérséklet. Így a part napközben nyugodtabb, estére azonban ismét megélénkül, és a forgalom késő estig kitart.

A fürdőzési tilalom így alapvetően változtatta meg az idei nyarat, a tó vonzereje azonban nem szűnt meg.

Jó hír érkezett a Velencei-tóról

Feloldották az ideiglenes fürdőzési tilalmat Gárdony két természetes fürdőhelyén, miután az újabb laborvizsgálatok megfelelő eredményt mutattak. A Velencei-tó más partszakaszain ugyanakkor továbbra is érvényben vannak korlátozások.