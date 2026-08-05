Nagy változások jönnek a 24.hu-nál – ismert nevek érkeznek a portálhoz

A médiavállalat a Kultúra és a Szórakozás rovat összevonásával létrehozza a Popkult rovatot, valamint kettéválasztja a videós terület működését. Vida Kamilla érkezése a 24.hu-hoz a májusi létszámleépítést és az augusztusi főszerkesztőváltást követő átalakulás része.

Vida Kamilla a 24.hu új véleményrovatát szerkeszti, Kele János pedig a sportrovatot erősíti a hírportálnál a főszerkesztőváltást követő átalakítás részeként. (A képen Vida Kamilla a Partizán műsorában) Forrás: YouTube/Partizán

Új munkatársak és változások jönnek a 24.hu-nál

Jelentős személyi és szerkezeti változásokat jelentett be a 24.hu. A laphoz csatlakozik Vida Kamilla, a Partizán Vétó című műsorának korábbi szerkesztője és műsorvezetője, aki az újonnan létrejövő véleményrovat szerkesztője lesz. Feladata egy olyan közéleti vitatér felépítése, amelyben háttérbe szorult témák is megjelenhetnek. Kele János, a Ziccer podcast állandó szereplője pedig külsős szerzőből a sportrovat főmunkatársává válik, és elemzésekkel, interjúkkal, valamint feltáró anyagokkal készül.

A Kultúra és a Szórakozás rovat összevonásával létrejövő Popkult vezetését Besenyei Balázs veszi át. Jankovics Márton a továbbiakban főszerkesztő-helyettesként dolgozik. A videós terület szintén kettéválik: a podcastokat és műsorokat készítő stúdiót Dékány László, a videórovatot Bánszegi Rebeka irányítja majd.

Az átalakítások azt követően érkeznek, hogy májusban létszámleépítés történt a szerkesztőségben, augusztus elején pedig főszerkesztőváltás zajlott. Pető Péter a Central Médiacsoport digitális előfizetéses tartalom- és hírigazgatója lett, a 24.hu főszerkesztői feladatait pedig Bita Dániel vette át. A kiadó szerint az új igazolásokkal erősítik a vélemény-, sport- és előfizetéses tartalmakat, miközben a szerkesztőség működése új szakaszba lép. Pető Péter szerint Vida Kamilla és Kele János érkezésével több egyedi tartalom jelenhet meg a 24 Extra előfizetéses felületén is a jövőben – írta meg a Media1.