Vidnyánszky Attila menesztése: politikai ürügykeresést sejt a háttérben a Nemzeti Színház igazgatója

Vidnyánszky Attila a HírTV Monitor című műsorában tisztázta a Nemzeti Színház körül kialakult helyzetet.

Vidnyánszky Attila a HírTV Monitor című műsorában beszélt a Nemzeti Színház körül kialakult helyzetről és a menesztéséről szóló hírekről

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az igazgató azt mondta, tiszta lelkiismerettel állnak a Nemzeti Színház előtt álló vizsgálatok elé, ugyanakkor úgy látja, hogy a háttérben nem feltétlenül valódi szakmai szempontok mérlegelése áll, inkább politikai ürügykeresést érez a történtek mögött.

Az igazgató egyúttal azt a kérdést is felvetette, hogy vajon eljön-e az a pillanat, amikor a nem jobboldali kötődésű vagy a fővárosi fenntartású színházakban is hasonló átvilágításokat kezdeményez a hatalom.

Vidnyánszky szerint fontos lenne tisztázni, pontosan milyen szempontok alapján indult el a folyamat, és mi áll a Nemzeti Színház körül kialakult helyzet hátterében.

Közös megegyezéssel távozott volna Vidnyánszky Attila

A direktor elmondta, hogy szerdán Sipos Imre helyettes államtitkár telefonon kereste meg azzal, hogy pénteken 11 órára menjen be a minisztériumba. Ott közös megegyezéssel szüntették volna meg a munkaviszonyát, és megkapta volna a neki járó végkielégítést.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy Sipos Imrét tisztességes embernek tartja, és korábban már dolgozott is vele együtt. Ugyanakkor jelezte felé, hogy a kialakult helyzetben nem vele szeretne tárgyalni, hanem azzal a vezetővel, aki ténylegesen döntési helyzetben van:

a szakminiszterrel vagy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral szeretett volna egyeztetni.

A tervezett távozás végül nem ebben a formában valósult meg: a munkaviszony megszüntetése helyett a Nemzeti Színháznál átvilágítás indul.

Az ATV-s nyilatkozatok is szóba kerültek

Az igazgató korábbi ATV-s nyilatkozatai nyomán kialakult szakmai vitákról is beszélt, szóba kerültek a Magyar Színházi Társaság reakciói is.

Vidnyánszky Attila visszautasította azt a vádat, amely szerint hazudott volna a korábbi színházi korszak egyes előadásairól.

Az igazgató ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy szerinte alapvető szemléletbeli különbségek vannak a Nemzeti Színház jelenlegi és korábbi működése között.

A Nemzeti Színház igazgatója szerint mindenesetre választ kell kapni arra, hogy miért került szóba először a közös megegyezéses távozása, és miért váltotta ezt fel végül az intézmény átvilágítása.