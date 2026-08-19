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Vidnyánszky Attila

Vidnyánszky Attila menesztése: politikai ürügykeresést sejt a háttérben a Nemzeti Színház igazgatója

8 perce
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Vidnyánszky Attila a HírTV Monitor című műsorában beszélt a Nemzeti Színház körül kialakult helyzetről és a menesztéséről szóló hírekről. A minisztériumból eredetileg közös megegyezéses távozási ajánlattal keresték meg Vidnyánszky Attilát, ám végül átvilágítás indulhat a Nemzeti Színháznál.
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Vidnyánszky AttilaHírtvNemzeti Színház

Vidnyánszky Attila a HírTV Monitor című műsorában tisztázta a Nemzeti Színház körül kialakult helyzetet.

Budapest, 2025. február 26. Vidnyánszky Attila, az SZFE kuratóriumának elnöke beszédet mond a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) fennállásának 160. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2025. február 26-án. MTI/Balogh Zoltán
Vidnyánszky Attila a HírTV Monitor című műsorában beszélt a Nemzeti Színház körül kialakult helyzetről és a menesztéséről szóló hírekről
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az igazgató azt mondta, tiszta lelkiismerettel állnak a Nemzeti Színház előtt álló vizsgálatok elé, ugyanakkor úgy látja, hogy a háttérben nem feltétlenül valódi szakmai szempontok mérlegelése áll, inkább politikai ürügykeresést érez a történtek mögött.

Az igazgató egyúttal azt a kérdést is felvetette, hogy vajon eljön-e az a pillanat, amikor a nem jobboldali kötődésű vagy a fővárosi fenntartású színházakban is hasonló átvilágításokat kezdeményez a hatalom.

Vidnyánszky szerint fontos lenne tisztázni, pontosan milyen szempontok alapján indult el a folyamat, és mi áll a Nemzeti Színház körül kialakult helyzet hátterében.

Közös megegyezéssel távozott volna Vidnyánszky Attila

A direktor elmondta, hogy szerdán Sipos Imre helyettes államtitkár telefonon kereste meg azzal, hogy pénteken 11 órára menjen be a minisztériumba. Ott közös megegyezéssel szüntették volna meg a munkaviszonyát, és megkapta volna a neki járó végkielégítést.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy Sipos Imrét tisztességes embernek tartja, és korábban már dolgozott is vele együtt. Ugyanakkor jelezte felé, hogy a kialakult helyzetben nem vele szeretne tárgyalni, hanem azzal a vezetővel, aki ténylegesen döntési helyzetben van:

a szakminiszterrel vagy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral szeretett volna egyeztetni.

A tervezett távozás végül nem ebben a formában valósult meg: a munkaviszony megszüntetése helyett a Nemzeti Színháznál átvilágítás indul.

Az ATV-s nyilatkozatok is szóba kerültek

Az igazgató korábbi ATV-s nyilatkozatai nyomán kialakult szakmai vitákról is beszélt, szóba kerültek a Magyar Színházi Társaság reakciói is.

Vidnyánszky Attila visszautasította azt a vádat, amely szerint hazudott volna a korábbi színházi korszak egyes előadásairól.

Az igazgató ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy szerinte alapvető szemléletbeli különbségek vannak a Nemzeti Színház jelenlegi és korábbi működése között.

A Nemzeti Színház igazgatója szerint mindenesetre választ kell kapni arra, hogy miért került szóba először a közös megegyezéses távozása, és miért váltotta ezt fel végül az intézmény átvilágítása.

Panyi Miklós az alkotmányos válsághelyzetről beszélt

A Monitor adásában nemcsak a Nemzeti Színház ügye került szóba. A műsorban Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője is megszólalt a hazai politikai helyzetről.

Panyi Miklós szerint Magyarországon alkotmányos válsághelyzet alakult ki.

A beszélgetésben az Alkotmánybíróság legfrissebb döntését követő politikai vitákat is elemezték.

A politikus szerint a jelenlegi alaptörvény-módosítási hullám visszamenőleges hatályú és személyre szabott lépései szembemennek a klasszikus hatalommegosztás elvével, valamint az európai alkotmányos alapjogokkal.

A műsorban emellett az energetikai bizonytalanság és a lebegtetett gázáremelés kérdése is szóba került a hazai politikai helyzet részeként.

 

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