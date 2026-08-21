Augusztus 20-án csapott le a vihar az ország nyugati részére, komoly károkat okozott - videó

A szerda esti vihar komoly károkat okozott Komárom-Esztergom vármegye több településén. A tűzoltókat elsősorban kidőlt fákhoz és letört ágakhoz riasztották, több helyen pedig a közlekedés is nehézkessé vált.

A vihar miatt kidőlt fák és letört ágak eltávolításán dolgoznak a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében - Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán. Tatabányán, a Vadász utcában két nagy fa dőlt egy személygépkocsira és az úttestre.

A 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapupuszta között egy vastag kidőlt fa képez forgalmi akadályt. A 13-as főúton, Csép közelében szintén fennakadást okozott a vihar: ott egy fa két sávot is elfoglalt.

A vihar miatt az áramszolgáltatás is akadozik

Esztergomot ugyancsak jelentős széllökésekkel érte el a vihar. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint a város több pontján szünetel az áramszolgáltatás.

Az E.ON szakemberei megkezdték a hibák elhárítását, miközben a tűzoltók továbbra is dolgoznak a kidőlt fák és letört ágak eltávolításán. A hatóságok több helyszínen is folyamatosan számolják fel a vihar okozta károkat - írja a Kemma.

Vihar volt Mosonmagyaróváron is:

A Kisalföld videója Győrből:

Ilyen időjárás várható

Az Origo is beszámolt arról, hogy pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik majd a hőség, míg szombaton napközben napos időre van kilátás, ugyanakkor a délután érkező enyhe lehűlés miatti gomolyfelhő-képződésből helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat.