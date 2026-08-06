Megérkezett a vihar, óriási eső zúdult több magyar településre is - videók

Ahogy az Origo is beszámolt róla, veszélyes időjárási jelenségek alakulhatnak ki az ország több részén. Emiatt a HungaroMet csütörtökön elsőfokú riasztást adott ki zivatar miatt Magyarország több vármegyéjére. A viharok csütörtök kora délután megérkeztek, több településen is magas intenzitással esett az eső.
Megérkezett a vihar!
Vihar volt Bélapátfalván is:
Vihar Parádsasváron:
Zuhog Szilvásváradon:
Vihar Ózdon:
Így esik Mátramindszenten:
Zuhogó eső és szél Szolnokon:
Orosháza is kapott az égi áldásból:
Több vármegyére is riasztást adtak ki zivatarok miatt
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet csütörtökön zivatarok kialakulása miatt Magyarország több térségére. Az érintett területeken elsősorban a villámlás jelenthet veszélyt, de helyenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. Az erős széllökések és a jég károkat is okozhatnak.
Meteorológus az Origónak: Nem hoz enyhülést a hétvégi hidegfront sem
Pénteken hidegfront érkezik, de a lehűlés csak viszonylagos lesz, a hőség továbbra sem tűnik el. Várhatóan egyre gyakoribbak és hosszabbak lesznek a hőhullámok Magyarországon – mondta az Origónak Kis Anna meteorológus.