Megérkezett a vihar, óriási eső zúdult több magyar településre is - videók

Ahogy az Origo is beszámolt róla, veszélyes időjárási jelenségek alakulhatnak ki az ország több részén. Emiatt a HungaroMet csütörtökön elsőfokú riasztást adott ki zivatar miatt Magyarország több vármegyéjére. A viharok csütörtök kora délután megérkeztek, több településen is magas intenzitással esett az eső.

Vihar Bélapátfelván - Fotó: Képernyőkép/Metfigyelő

Megérkezett a vihar!

Vihar volt Bélapátfalván is:

Vihar Parádsasváron:

Zuhog Szilvásváradon:

Vihar Ózdon:

Így esik Mátramindszenten:

Zuhogó eső és szél Szolnokon:

Orosháza is kapott az égi áldásból:

Több vármegyére is riasztást adtak ki zivatarok miatt

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet csütörtökön zivatarok kialakulása miatt Magyarország több térségére. Az érintett területeken elsősorban a villámlás jelenthet veszélyt, de helyenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. Az erős széllökések és a jég károkat is okozhatnak.

Meteorológus az Origónak: Nem hoz enyhülést a hétvégi hidegfront sem

Pénteken hidegfront érkezik, de a lehűlés csak viszonylagos lesz, a hőség továbbra sem tűnik el. Várhatóan egyre gyakoribbak és hosszabbak lesznek a hőhullámok Magyarországon – mondta az Origónak Kis Anna meteorológus.