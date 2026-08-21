Kiadták a riasztást, több vármegyében is nagy viharok jöhetnek

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok veszélye miatt. Az érintett területeken elsősorban villámlásra kell számítani, de erős széllökések és jégeső is előfordulhat a vihar során.
Első és másodfokú riasztások is érvényben vannak:
Augusztus 20-án is voltak viharok
Ahogy az Origo beszámolt róla, nagy erejű vihar csapott le augusztus 20-án éjszaka a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. A szél fákat döntött ki.
Itt tombolt még vihar agusztus 20-án
Ahogy az Origo beszámolt róla, pillanatok alatt csapott le a vihar Komárom-Esztergomra. Héregen 90 kilométer/órás széllökést mértek, több településen pedig kidőlt fák és leszakadt vezetékek okoztak károkat. A vihar miatt rendezvényeket is lemondtak.
Tatabányán autóra dőltek a fák, több főúton akadályozzák a forgalmat, Esztergom egyes részein pedig az áramszolgáltatás is szünetel a vihar miatt. A vihar nem csak Komárom-Esztergomot, hanem Győr-Moson-Sopron vármegyét is elérte.
A meteorológiai szolgálat folyamatosan frissülő veszélyjelző térképén lehet nyomon követni, mely járásokat érinti aktuálisan a riasztás. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az elsőfokú figyelmeztetést, vagy magasabb, másodfokú riasztást rendel el, arról újabb tájékoztatást adnak.