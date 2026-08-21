Kiadták a riasztást, több vármegyében is nagy viharok jöhetnek

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok veszélye miatt. Az érintett területeken elsősorban villámlásra kell számítani, de erős széllökések és jégeső is előfordulhat a vihar során.

Újabb viharok jönnek - Fotó: MW-archív

Első és másodfokú riasztások is érvényben vannak:

Itt várhatóak viharok - Kép: Hungaromet

Augusztus 20-án is voltak viharok

Ahogy az Origo beszámolt róla, nagy erejű vihar csapott le augusztus 20-án éjszaka a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. A szél fákat döntött ki.

Itt tombolt még vihar agusztus 20-án

Ahogy az Origo beszámolt róla, pillanatok alatt csapott le a vihar Komárom-Esztergomra. Héregen 90 kilométer/órás széllökést mértek, több településen pedig kidőlt fák és leszakadt vezetékek okoztak károkat. A vihar miatt rendezvényeket is lemondtak.

Tatabányán autóra dőltek a fák, több főúton akadályozzák a forgalmat, Esztergom egyes részein pedig az áramszolgáltatás is szünetel a vihar miatt. A vihar nem csak Komárom-Esztergomot, hanem Győr-Moson-Sopron vármegyét is elérte.