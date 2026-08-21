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vihar

Vihar csapott le a Kisoroszi Szigetcsúcsra, fákat tört ketté a szél - galéria

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Nagy erejű vihar csapott le augusztus 20-án éjszaka a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. A szél fákat döntött ki, az Origo információi szerint egy kenus csapat pedig a partra sodródott. A viharban személyi sérülés nem történt.
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viharaugusztus 20kisoroszi

Nagy erejű vihar csapott le augusztus 20-án éjszaka a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol sokan táboroztak. Az erős szél fákat döntött ki, egy kenus csapat pedig a partra sodródott, ezért kénytelenek voltak a helyszínen tölteni az éjszakát - értesült az Origo.

vihar
Nagy erejű vihar csapott le a Kisoroszi Szigetcsúcsra - Olvasói fotó

A vihar jelentős erővel érte el a népszerű dunai kiránduló- és táborhelyet.

 A helyszínen készült fotókon is látható, hogy több fa kidőlt a Szigetcsúcson.

A rossz idő egy vízen lévő kenus csapatot is meglepett. A kenusok a partra sodródtak, és az időjárási körülmények miatt ott töltötték az éjszakát.

A képre kattintva galéria nyílik:

20-án éjjel lecsapott egy nagy vihar a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. Fákat döntött ki a vihar, egy kenus csapat is a partra sodródott és kénytelenek voltak ott tölteni az éjszakát. Személyi és vagyoni sérülés viszont nem történt.
20-án éjjel lecsapott egy nagy vihar a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. Fákat döntött ki a vihar, egy kenus csapat is a partra sodródott és kénytelenek voltak ott tölteni az éjszakát. Személyi és vagyoni sérülés viszont nem történt.
20-án éjjel lecsapott egy nagy vihar a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. Fákat döntött ki a vihar, egy kenus csapat is a partra sodródott és kénytelenek voltak ott tölteni az éjszakát. Személyi és vagyoni sérülés viszont nem történt.
20-án éjjel lecsapott egy nagy vihar a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. Fákat döntött ki a vihar, egy kenus csapat is a partra sodródott és kénytelenek voltak ott tölteni az éjszakát. Személyi és vagyoni sérülés viszont nem történt.
20-án éjjel lecsapott egy nagy vihar a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. Fákat döntött ki a vihar, egy kenus csapat is a partra sodródott és kénytelenek voltak ott tölteni az éjszakát. Személyi és vagyoni sérülés viszont nem történt.
20-án éjjel lecsapott egy nagy vihar a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. Fákat döntött ki a vihar, egy kenus csapat is a partra sodródott és kénytelenek voltak ott tölteni az éjszakát. Személyi és vagyoni sérülés viszont nem történt.
20-án éjjel lecsapott egy nagy vihar a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. Fákat döntött ki a vihar, egy kenus csapat is a partra sodródott és kénytelenek voltak ott tölteni az éjszakát. Személyi és vagyoni sérülés viszont nem történt.
20-án éjjel lecsapott egy nagy vihar a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. Fákat döntött ki a vihar, egy kenus csapat is a partra sodródott és kénytelenek voltak ott tölteni az éjszakát. Személyi és vagyoni sérülés viszont nem történt.
20-án éjjel lecsapott egy nagy vihar a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. Fákat döntött ki a vihar, egy kenus csapat is a partra sodródott és kénytelenek voltak ott tölteni az éjszakát. Személyi és vagyoni sérülés viszont nem történt.
20-án éjjel lecsapott egy nagy vihar a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. Fákat döntött ki a vihar, egy kenus csapat is a partra sodródott és kénytelenek voltak ott tölteni az éjszakát. Személyi és vagyoni sérülés viszont nem történt.
20-án éjjel lecsapott egy nagy vihar a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol rengetegen táboroztak. Fákat döntött ki a vihar, egy kenus csapat is a partra sodródott és kénytelenek voltak ott tölteni az éjszakát. Személyi és vagyoni sérülés viszont nem történt.
Galéria: Több fa is derékba tört a Kisoroszi Szigetcsúcson a 20-i viharban
Fotó: Olvasói fotók
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Több fa is derékba tört a Kisoroszi Szigetcsúcson a 20-i viharban

A történtek ellenére sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt.

Itt tombolt még vihar agusztus 20-án

Ahogy az Origo beszámolt róla, pillanatok alatt csapott le a vihar Komárom-Esztergomra. Héregen 90 kilométer/órás széllökést mértek, több településen pedig kidőlt fák és leszakadt vezetékek okoztak károkat. A vihar miatt rendezvényeket is lemondtak.

Tatabányán autóra dőltek a fák, több főúton akadályozzák a forgalmat, Esztergom egyes részein pedig az áramszolgáltatás is szünetel a vihar miatt. A vihar nem csak Komárom-Esztergomot, hanem Győr-Moson-Sopron vármegyét is elérte.

 

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