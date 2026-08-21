Vihar csapott le a Kisoroszi Szigetcsúcsra, fákat tört ketté a szél - galéria

Nagy erejű vihar csapott le augusztus 20-án éjszaka a Kisoroszi Szigetcsúcsra, ahol sokan táboroztak. Az erős szél fákat döntött ki, egy kenus csapat pedig a partra sodródott, ezért kénytelenek voltak a helyszínen tölteni az éjszakát - értesült az Origo.

Nagy erejű vihar csapott le a Kisoroszi Szigetcsúcsra - Olvasói fotó

A vihar jelentős erővel érte el a népszerű dunai kiránduló- és táborhelyet.

A helyszínen készült fotókon is látható, hogy több fa kidőlt a Szigetcsúcson.

A rossz idő egy vízen lévő kenus csapatot is meglepett. A kenusok a partra sodródtak, és az időjárási körülmények miatt ott töltötték az éjszakát.

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