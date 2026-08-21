Sátrakat döntött fel, vezetékeket szakított le: így tombolt a vihar Komárom-Esztergomban

A nemzeti ünnep békésen indult, ám estére hirtelen vihar érkezett Nyugat felől Komárom-Esztergom vármegyébe. Ahogy korábban beszámoltunk róla, az erős széllökések, zivatarok és villámlás több településen is komoly károkat és fennakadásokat okoztak.

Tatabányán, a Csónakázó-tónál a vihar miatt idő előtt be kellett fejezni a Szent István-napi programsorozatot.

Fotó: A Vértes Agorája

Fákat döntött ki, vezetékeket szakított le a vihar

A Kemma információi szerint Héregen 90, Kisbéren 79, Vértesszőlősön 73, Dorogon 70, Tatabányán 63, Komáromban 54, Bábolnán pedig 52 kilométer/órás széllökéseket mértek.

A vihar fákat döntött ki, ágakat tört le, villanyvezetékeket szakított le, több helyen pedig akadályozta a közlekedést. A győri fővonalon este fakidőlések miatt egy ideig csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok, ami késéseket okozott. Éjfél előtt a korlátozást feloldották.

Tatabányán a Szelim utcában egy kidőlt fa zárta el az utat, a Vadász utcában pedig két nagy fa dőlt személyautóra és az úttestre. Vértesszőlősön villanyvezeték szakadt az útra, a temetőnél pedig egy közműoszlop is kidőlt.

Kocs, Bábolna és Mocsa térségében szintén fákat és villanyoszlopokat döntött ki a szél.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltókat elsősorban kidőlt fák és letört ágak eltávolításához riasztották. A 117-es főúton Kesztölc és Vaskapupuszta között, a 13-as főúton Csép közelében is kidőlt fák akadályozták a forgalmat.

A tatabányai ünnepséget is félbe kellett szakítani

A tatabányai Csónakázó-tónál a vihar miatt idő előtt befejezték az augusztus 20-i programsorozatot.

A hirtelen érkező szél sátrakat döntött fel, eszközöket rongált meg, és az ugrálóvárat is összedöntötte. A Dö'Loorien koncertjét már nem tudták megtartani.

A szervezők a biztonságra hivatkozva kiürítették a helyszínt. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

A vihar után a közösségi oldalakat is elárasztották a helyiek beszámolói.

Neszmélyen és Nyergesújfalun heves széllökésekről és villámlásról számoltak be, míg Tárkányban rövid időre az áram is elment.

Korábban megírtuk, hogy Esztergomot ugyancsak jelentős széllökésekkel érte el a vihar. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint a város több pontján szünetelt az áramszolgáltatás. Az E.ON szakemberei megkezdték a hibák elhárítását, miközben a tűzoltók továbbra is dolgoznak a kidőlt fák és letört ágak eltávolításán. A hatóságok több helyszínen is folyamatosan számolják fel a vihar okozta károkat.