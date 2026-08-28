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villamos

Autóra csapódott az 1-es villamos felsővezetéke Budapesten – videón a döbbenetes pillanat

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Ijesztő baleset történt csütörtök kora délután Budapesten, amikor váratlanul leszakadt az 1-es villamos felsővezetéke a Könyves Kálmán körút és a Soroksári út kereszteződése előtt. A leszakadó vezeték egy, a villamossal párhuzamosan haladó autót is eltalált, amely nagyjából 60–65 km/h-s sebességgel közlekedett.
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villamosBudapestfelsővezeték

Augusztus 27-én, csütörtök kora délután különösebb előjel nélkül szakadt le a felsővezeték az 1-es villamos vonalán a Könyves Kálmán körút és a Soroksári út kereszteződése előtt.

villamos
A villamos felsővezetéke egy autót is eltalált
Fotó: Reddit/r/CartalkHungary

A vezeték éppen egy olyan autóra zuhant, amely a villamossal párhuzamosan haladt, körülbelül 60–65 km/h-s sebességgel.

Az esetről fedélzeti kamerás felvétel is készült, a videót az érintett autós párja osztotta meg a Redditen.

A felvételen az is látható, hogy nem csupán maga a felsővezeték csapódott az autónak. A járművet eltalálta a szánszerkezet is, amely egy automata váltóállító szerkezet, és a vezetéken, a váltó előtt 30–40 méterrel található – írja a Totalcar.

A szerkezet ezt követően további jármű közé sodródott.

A felvétel készítője szerint szerencse, hogy a leszakadt kábel nem a megállóban várakozó emberek felé indult el.

Villamos felsővezeték szakadás
by u/Buuuuus in CartalkHungary

A történtek miatt az 1-es villamos egy szakaszon órákig nem közlekedett. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint 14 óra 45 perc és 17 óra 35 perc között áramellátási hiba miatt nem jártak a villamosok a Népliget és a Közvágóhíd megállók között. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállították.

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