Két augusztusi hétvégén is változik egy villamos közlekedése Budapesten

Faápolási munkák miatt az 51A villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca - Ferenc körút és a Koppány utca között augusztus 9-én és a 15-16-i hétvégén - közölte pénteken az MTI-vel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az 51A villamos helyett két augusztusi hétvégén is pótlóbusz jár Budapesten (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Az 51A villamos helyett két augusztusi hétvégén is pótlóbusz jár Budapesten

A közlemény szerint a jelzett időszakban a 2B villamos két szakaszon, Pesterzsébet - Pacsirtatelep és a Koppány utca, illetve a Mester utca - Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik.

Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat, a Mester utca - Ferenc körút és a Koppány utca között, a Boráros tér érintésével

A 2-es villamoson a belvárosból érkezők a Boráros téren szállhatnak fel az 51-es pótlóbuszra

- közölte a BKK.

Korábban megírtuk, hogy augusztus 10. és 19. között jelentősen megváltozik a közlekedés Újpesten és a környező városrészekben az István út–Pozsonyi utca felújítása, a villamospálya-karbantartás és több párhuzamos közúti beruházás miatt. A BKK torlódásokra, hosszabb menetidőre és a buszjáratok lassulására figyelmeztet. A Pozsonyi utca és a Tél utca kereszteződésében elbontják a meglévő burkolatot, feltárási és szigetelésjavítási munkákat végeznek, majd új beton- és aszfaltréteget építenek. A kivitelezéshez vágányzár szükséges, ezért a 12-es, a 12A és a 14-es villamos tíz napon keresztül nem jár.