Vitézy Dávid: Megalakult az Országos Közlekedésszervező és a Vonatflotta társaság

Mától megalakult az Országos Közlekedésszervező és a Vonatflotta társaság, kezdődhet az uniós járműbeszerzés a HÉV-ek és az InterCity-k cseréjére - írta a Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt mondta: kezdődhet az uniós járműbeszerzés a HÉV-ek és az InterCity-k cseréjére

Fotó: BKK.hu

A két új szervezet létrehozásával még idén kiírhatók azok a 700 milliárd forint értékű közbeszerzések, amelyekkel az erre a célra elnyert uniós forrásokból lecserélhetik az ötvenéves HÉV-kocsikat, és megindíthatják 35 új InterCity-kocsi beszerzését.

Az Országos Közlekedésszervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaság lesz, amely az utasok érdekeit képviseli, összehangolja és megtervezi a közösségi közlekedési hálózatot, valamint megrendeli a közszolgáltatásokat – írta a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid szerint az Országos Közlekedésszervező képes lesz összehangolni a helyközi, elővárosi és távolsági vonatok, valamint a buszok menetrendjét - Illusztráció

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A cél, hogy a jövőben országosan is egyetlen, egységes rendszerben, modern alkalmazások segítségével lehessen tájékozódni a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy az utasok éppen a MÁV, a Volán, a GYSEV vagy más szolgáltató járművére szállnak fel.

Az Országos Közlekedésszervező képes lesz összehangolni a helyközi, elővárosi és távolsági vonatok, valamint a buszok menetrendjét, és felgyorsítja a közösségi közlekedés fejlődését.

Vitézy Dávid szerint a Déli Körvasút az egész ország közlekedését átalakítja

Újabb fontos szakaszához érkezett a Déli Körvasút építése: a Soroksári út felett már a helyére került az új acélhíd. Vitézy Dávid szerint a fejlesztés gyorsabb, közvetlenebb és kényelmesebb vasúti kapcsolatokat teremt országszerte.