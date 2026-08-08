Több százan maradtak víz nélkül Budapesten csőtörés miatt

A kormany.hu oldalon közzétett gyorsjelentés szerint péntek este Budapesten 30, országosan 31 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet, estére mindenütt megszűnt a csapadék. A nap folyamán sok helyszínen volt vízosztás.

Csőtörés miatt 500 felhasználónál volt vízhiány Budapesten - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény.

Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás az előző jelentés óta hét esetben történt. A győri kórházban az egyik új transzformátort beszerelték, a másikat szombaton helyezik üzembe. Légtechnikai rendszer hibásodott meg a fővárosi Uzsoki utcai kórházban, a tatabányai és a dunaújvárosi kórházban is.

A közlekedésben 25 vasútvonalon és 4 HÉV-vonalon rendeltek el ideiglenes, magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozást.

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az M1-es autópálya több szakaszán a torlódásban araszolóknak 276 fél literes vizet osztott ki.

Az ózdi csőtörést a szolgáltató délután kijavította.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz 19 erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés.

A honvédség továbbra is vízszállítási feladatokat lát el Szentendrére és Tahitótfaluba.

A paksi atomerőmű villamosenergia-termelési kapacitása 230 megawatt.

Az 132 kilovoltos hálózaton keletkező üzemzavar miatt Nyírbátor és Nyíradony alállomásban fél hat körül rövid időre 17 196 illetve 17 255 fogyasztó ellátatlan volt. A meghibásodásokat a viharos szél miatt kidőlt fa általi vezetékszakadás okozta.

Rengeteg helyszínen volt vízosztás

Az adatszolgáltatások alapján 1261 helyszínen volt vízosztás, 788 helyszínen pedig párakapu üzemelt.

Az extrém hőséggel kapcsolatos területi, járási és helyi feladatok ellátásában országosan összesen 1659-en vesznek részt, és 16 783 liter vizet osztottak ki.

Csőtörés miatt kerülhetett víz alá egy debreceni utca

Teljesen elöntött a víz egy kereszteződést csütörtökön Debrecen-Józsán.