Nagyszabású vízosztás kezdődik Magyarországon

Elsősorban azokon a településeken vizet osztanak, ahol átmenetileg nehézséget okoz a biztonságos ivóvízhez jutás. A szállítmányokat a helyi igények alapján, folyamatosan juttatják el a rászorulókhoz – derül ki a Mészáros Csoport sajtóközleményéből.

A tartós hőség és az ivóvízellátási gondok miatt országszerte vizet osztanak. Húsz kamionnyi ásványvizet juttatnak el az érintett térségekbe.

Több mint 300 ezer palack ásványvizet osztanak szét

A tartós hőség és az ország több pontján kialakult ivóvízellátási nehézségek miatt 302 400 palack ásványvizet oszt szét az Aqua Lorenzo Kft. A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó vállalat összesen húsz kamionnyi, másfél literes, szénsavmentes Aqua Minera ásványvizet ajánlott fel a rászoruló településeknek és közösségeknek.

A kiszállítás 2026. augusztus 5-én kezdődött, és az aktuális szükségletekhez igazodva folyamatosan zajlik.

Az adományokat országos lefedettséggel három segélyszervezet, a Magyar Vöröskereszt, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat juttatja el az érintett térségekbe.

A tartós hőség és az ország több pontján kialakult ivóvízellátási nehézségek miatt 302 400 palack ásványvizet oszt szét az Aqua Lorenzo Kft.

A felajánlás célja, hogy gyors segítséget kapjanak azok, akiknek a rendkívüli időjárás miatt átmenetileg gondot okoz a biztonságos ivóvízhez jutás. A vállalat közlése szerint a segélyszervezetekkel kialakított együttműködés biztosíthatja, hogy az ásványvíz oda kerüljön, ahol arra a legnagyobb szükség van.

A több mint 453 ezer liter ivóvíz kiosztását a helyi igények alapján szervezik meg. A szállítmányok elsősorban a hőség és a vízhiány által legsúlyosabban érintett közösségekhez érkeznek majd a következő napok során.

Tetőzik a hőség, akár az abszolút rekord is megdőlhet

Szerdán és csütörtökön is az ország döntő részén 29 fok körüli vagy afeletti, a középső országrészben 30-31 fok körüli napi középhőmérséklet valószínű. A hőség miatt az ország teljes területén a legmagasabb fokú, piros figyelmeztetés van érvényben, és csak pénteken érkezhet némi enyhülés.