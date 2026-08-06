Szlovákiából érkezhet segítség a súlyos vízhiány miatt – Orbán Anita már egyeztetett

Orbán Anita Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a Duna vízhozamáról és a térségben fellépő vízhiányról. erről közösségi oldalán számolt be.

Orbán Anita a szlovák miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a súlyos vízhiány miatt (A képen Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben, mellette Orbán Anita miniszterelnök-helyettes) Fotó: Hatlaczki Balázs

Több vizet kértek Szlovákiától a Duna alacsony vízállása miatt

Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a Duna vízhozamáról. A magyar politikus azt kérte, hogy Szlovákia segítségével a lehető legtöbb víz érkezzen Magyarországra.

A szlovák fél ígéretet tett arra, hogy a jelentős helyi vízhiány ellenére mindent megtesz a vízhozam egyenletességéért. Magyarország továbbra is megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó, másodpercenként 400 köbméteres vízmennyiséget.

Orbán Anita hangsúlyozta, hogy Szlovákia és más szomszédos államok nem felelősek a Duna alacsony vízállásáért. Amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezik csapadék, a többletvíz egy részét elsőbbséggel Magyarország rendelkezésére bocsáthatják.

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