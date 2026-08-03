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Balaton

Ittas férfira segítségére siettek a vízimentők a Balatonnál

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Csak az elmúlt napokban nyolc esetben volt szükség a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőreinek gyors beavatkozására. Köztük volt egy ittas, zavart embert is, akit a vízimentők a Balatonból mentettek ki.
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BalatonvízimentőBalatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságmentés

Nem telnek éppen eseménytelenül a vízimentők napjai. A Sonline beszámolója szerint csak az elmúlt néhány napban nyolc esetben volt szükség a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőreinek gyors beavatkozására, akiknek vízirendőrei többek közt elsodródott SUP-osokat és gumicsónakosokat, bajba jutott vitorlásokat, a kijelölt hajózási útvonalra tévedt sporteszközösöket, valamint egy ittas, zavart állapotban lévő embert juttattak biztonságba.

Nyolc esetben volt szükség a napokban a vízimentők gyors beavatkozására / Fotó:  Police.hu 

Nyolc esetben volt szükség a napokban a vízimentők gyors beavatkozására

A mentések kapcsán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra figyelmeztetett, elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan: ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével). 

Eközben vasárnap két különböző helyszínen is mentőakcióra volt szükség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Tisza négy embert sodort el, közülük hármat sikerült élve kimenteni, egy férfi után azonban hétfőn is folytatódik a keresés, amit azonban nehezít, hogy a Tisza azon a szakaszon határfolyó, ami korlátozza a kutatási lehetőségeket. A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!


 

 

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