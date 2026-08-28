Vészhelyzetben a Tisza-tó: rendkívüli intézkedést vezettek be

A több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány egyre súlyosabb helyzetet idézett elő a Tisza vízgyűjtőjén. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság friss tájékoztatása szerint az év első nyolc hónapjában a csapadékból származó lefolyás mindössze az átlagos években megszokott mennyiség negyedét érte el, miközben a hőség miatt a párolgás is nagyobb volt a szokásosnál.

A Tisza-tóba hetek óta kevesebb víz érkezik, mint amennyit Kiskörétől Szolnok irányába továbbengednek

Fotó: Facebook/Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság - Kötivizig

A helyzet következtében a Tisza-tóba hetek óta kevesebb víz érkezik, mint amennyit Kiskörétől Szolnok irányába továbbengednek. A különbséget eddig a tározóban felhalmozott vízkészlet fedezte, ez azonban mostanra elfogyott.

A Tisza-tó vízszintje folyamatosan csökken, és már megközelítette a 610 centiméteres szintet. Ez azért különösen fontos, mert ez a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott minimális érték. Ha a vízszint tovább csökkenne, az már súlyos ökológiai problémákat okozhatna a tóban.

A vízügy újabb rendkívüli intézkedésekről döntött

A korábban bevezetett, elsősorban a mezőgazdasági vízhasználatokat érintő korlátozások sem bizonyultak elegendőnek, emiatt a vízügy újabb lépés mellett döntött: fokozatosan 400 centiméterre csökkentik a Tiszalöki duzzasztómű felvizének szintjét, hogy az ott visszatartott vízmennyiség egy részét továbbengedhessék a Tisza alsóbb szakaszaira – írja a Szoljon.

Amikor a Tisza-tó eléri a 610 centiméteres minimális vízszintet, a Kiskörétől továbbvezetett vízhozam már nem haladhatja meg a tározóba a felsőbb szakaszról érkező vízhozamot.

A csütörtök reggeli számítások alapján az alsóbb folyószakaszra mindössze másodpercenként 30 köbméter vízhozam jut. Ez Szolnoknál mínusz 334 centiméter körüli vízállást jelenthet a Tiszán.

A kialakult helyzet miatt akár már a hétvégén szükségessé válhat a szolnoki felszíni vízkivételi műnél korábban telepített ideiglenes berendezés üzembe helyezése. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által nyár elején telepített provizóriumot két elektromos szivattyúval is kiegészítették, hogy szükség esetén biztosítani lehessen Szolnok és térsége zavartalan ivóvízellátását.