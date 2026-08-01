Mit jelent, hogy I. fokú vízkorlátozás lépett életbe? Mivel jár mindez?

Mint arról korábban beszámoltunk, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium közleményben tudatta: Magyarország egész területén (legalább) I. fokú vízkorlátozás lépett életbe. Az intézkedés elsődleges célja az ivóvízellátás biztonságának hosszú távú fenntartása a kánikula idején is.

Mivel jár az I. illetve II. fokú vízkorlátozás?

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Mit jelent az I. fokú vízkorlátozás?

I. fokú vízkorlátozás esetén bizonyos korlátozással használható a víz. A korlátozások (a Debreceni Vízmű posztja alapján) a következők:

Tilos a közparkok és házi kertek tömlős locsolása.

Tilos a járdák és utak mosása, automata öntözőberendezések működtetése, gépjárművek tömlős mosása, úszómedencék töltése.

Magán és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medence vízcseréjéinek átütemezése szükséges – az érintettek értesítése mellett!

Tűzcsapról engedélyezett ipari vízvételezések felfüggesztése szükséges.

Tűzcsapról történő mezőgazdasági felhasználás felfüggesztése szökséges.

Emellett indokolt a nagyfelhasználók tájékoztatása a vízkorlátozások bevezetéséről.

Több településen nem elegendő az I. fokú vízkorlátozás

Számos településen nem bizonyult elegendőnek az I. fokú vízkorlátozás bevezetése. Zala vármegyében 29 településen, köztük Kehidakustány, Zalaszentgrót, Zalaszántó, Türje és Zalaapáti településeken vezettek be II. fokú korlátozást, Hajdú-Bihar vármegyében pedig 25 helyen tették meg ugyanezt. A Pilisi-medence 14 településén pedig már III. fokú vízkorlátozást vezettek be.

Mivel jár a II. fokú vízkorlátozás?

II. fokú vízkorlátozás esetén (az I. foknál bevezetett korlátozások mellett) az 50 m3/nap átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználóknak 10 százalékkal kell csökkenteniük a napi vízfogyasztásukat. Fontos, hogy az egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális- és gyermekotthonok a százalékos korlátozásba nem vonhatók be!