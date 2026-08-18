Újabb vízkorlátozások léptek érvénybe Szolnok környékén

További vízkorlátozásokat vezettek be Szolnok és térsége biztonságos ivóvízellátása érdekében - közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) a honlapján. A lépések a lakosságot nem érintik.

További vízkorlátozásokat vezettek be / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

További vízkorlátozásokat vezettek be

Kiemelték: a Szolnok térségében élő mintegy százezer ember ivóvízellátása csak úgy tartható fenn biztonságosan, ha a Tisza-tóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben továbbvezetik, illetve fokozottan korlátozzák, felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételeket.

A vízgazdálkodásról szóló törvény szerint a vízkészletekkel történő gazdálkodás során a létfenntartási ivóvíz- és a közegészségügyi, katasztrófaelhárítási vízhasználat előnyt élvez minden más jellegű vízigénnyel szemben - írták.

Hozzátették,

a beavatkozások elsődleges célja, hogy a szolnoki és a Keleti-főcsatornához kapcsolódó ivóvízkivételekhez szükséges vízmennyiség és vízszint a lehető legtovább rendelkezésre álljon, ezáltal biztosítva az érintett térségek lakosságának ivóvízellátását.

A közlemény szerint a Tisza-tó vízkészlete minden korábbi intézkedés - kora tavaszi feltöltés, rendkívüli vízszintre emelés - ellenére, a Tisza felső szakaszáról érkező, hetek óta rendkívül alacsony vízhozam miatt folyamatosan csökken, vízmérlege tartósan negatív.

A teljes magyarországi vízgyűjtőt magába foglaló Tisza-völgyi Koordinált Vízkészlet-megosztási Rendszerben augusztus 9-én első körben bevezetett vízkorlátozások nem eredményeztek olyan mértékű vízmegtakarítást, amely a Közép-Tisza térségének vízellátását hosszabb távon teljes körűen biztosítani tudná. Ezért augusztus 17-ével további vízkorlátozások bevezetése volt szükséges - közölték.

Ha a kiskörei vízlépcső felvízszintje (a Tisza-tó Kisköre-felső vízmércén mért vízállása) eléri a 610 centimétert, akkor az ivóvízellátás biztonságának fenntartása érdekében további intézkedések válnak indokolttá - áll a közleményben.