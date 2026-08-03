Energiakrízis: tomboló a kánikula és vízhiány – ezt lehet tudni a rendkívüli helyzetről percről-percre

Budapesten jelenleg nincs vízkorlátozás, a Fővárosi Vízművek minden felhasználó számára biztosítani tudja az ivóvízellátást – közölte Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn Budapesten, egy más témában tartott sajtóeseményen újságírói kérdésre válaszolva.
A vízkorlátozás bevezetése jelenleg nincs napirenden
A főpolgármester elmondta, hogy a fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nincs szükség vízkorlátozás elrendelésére.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a lakosságot takarékos vízhasználatra kérik, különösen a tartós hőség idején, amikor jelentősen megemelkedik a vízfogyasztás.
Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a növények öntözésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Főkert adja ki – közölte az MTI.
Két hőmérsékleti rekordot is megdőlt Budapesten
Vasárnap Budapesten egyszerre dőlt meg a hajnali és a nappali hőmérsékleti rekord: János-hegyen 25,8 Celsius-fokos minimumot, Lágymányoson pedig 39,4 Celsius-fokos maximumot mértek. A HungaroMet közlése szerint ezzel a 2017-es 24,3, illetve az 1949-es 38,9 Celsius-fokos korábbi fővárosi rekord is megdőlt.
Szolnokon ingyenes strandolással segítik a lakosokat a hőségben
A nagy hőség miatt hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között ingyenesen használhatják a Tiszaligeti Élményfürdőt és a Véső úti strandot a szolnoki lakcímkártyával rendelkezők – jelentette be Györfi Mihály polgármester.
Az intézkedés augusztus 8-ig érvényes, az augusztus 10–14. közötti időszakról az időjárási körülmények alapján döntenek. Emellett ideiglenesen lekapcsolták a város díszkivilágítását és a köztéri szökőkutakat is.
Tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész ország területén
Az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van érvényben – hívta fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.
A rendelkezés értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre, a vasút és közutak menti fásításokra, továbbá a parlag- és gazégetésre is kiterjed.
A jelenleg is fennálló fokozott tűzveszély miatt az erdőgazdálkodásért felelős miniszter tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóságának javaslata alapján, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetve.
A Katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy szabadtéri tűzgyújtás előtt minden esetben tájékozódjon az aktuális korlátozásokról, és tartsa be a hatályos előírásokat.
Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben a tartós hőség miatt
Debrecenben hétfőtől egyes fokozatú vízkorlátozás lépett életbe a zavartalan ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az intézkedést a Debreceni Vízmű Zrt. javaslatára rendelte el az önkormányzat, és visszavonásig marad érvényben – tájékoztat az MTI.
A korlátozás értelmében tilos ivóvízzel locsolni a zöldfelületeket és közterületeket tömlővel vagy locsolóberendezéssel, emellett nem lehet medencéket feltölteni, valamint beton-, aszfalt- és díszkőfelületeket tisztítani vagy hűteni ivóvízzel. Az autómosás, a szökőkutak és díszkutak üzemeltetése szintén tilos, a strandok, fürdők és wellness-szállodák medencéinek vízcseréjét pedig a víziközmű-szolgáltatóval egyeztetett időpontra kell halasztani.
Az önkormányzat közlése szerint ezek a tevékenységek jelentős terhelést jelentenek a vízellátó rendszerre. A korlátozások célja, hogy a rendkívüli vízigény idején is folyamatosan biztosítható legyen a lakosság ivóvízellátása. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szabályok figyelmen kívül hagyása szélsőséges esetben az alapvető vízhasználat biztonságát is veszélyeztetheti.
Debrecen rendelkezik olyan vízkorlátozási tervvel, amely az időjárási viszonyokhoz és a vízfogyasztás alakulásához igazodva különböző korlátozási fokozatok alkalmazását teszi lehetővé.
Az intézkedésre a tartós hőség miatt került sor. Az országos tisztifőorvos jelenleg harmadfokú hőségriasztást rendelt el, amelyet az előrejelzések alapján várhatóan meghosszabbítanak.
Másodszor is megdőlhet idén nyáron az országos melegrekord
Tovább fokozódik a hőség a hét első felében, ezért több napon is rendkívül magas hőmérsékletekre kell készülni. A kánikula péntekig várhatóan kitart, a nappali csúcshőmérséklet többfelé elérheti a 40 Celsius-fokot, a hét közepén pedig helyenként akár 42 Celsius-fok is lehet, mielőtt egy hidegfront fokozatos enyhülést hozna – írja az Időkép.
Az előrejelzések alapján ismét veszélybe kerülhet az országos abszolút melegrekord, amely idén nyáron már másodszor dőlhet meg.
A trópusi éjszakák is egyre több helyen megjelennek
A hét nagy részében többnyire napos idő várható, a gomolyfelhők csak elszórtan zavarhatják meg a napsütést. Helyenként ugyan kialakulhat egy-egy zápor vagy hőzivatar, de ezek előfordulása egyelőre kevéssé valószínű.
Az éjszakák is egyre melegebbek lesznek. Egyre nagyobb területen maradhat 20 Celsius-fok felett a legalacsonyabb hőmérséklet, a nagyvárosok belső részein és a vízpartok közelében pedig helyenként a 25 fokot sem csökkenhet a hőmérséklet.
A jelenlegi előrejelzések szerint pénteken északnyugat felől hidegfront érheti el az országot, amely fokozatosan mérsékelheti a hőséget. Az enyhülés először az északi és nyugati országrészeken éreztetheti hatását, míg a Dél-Alföldön később várható.
A hatóságok naponta értékelik a meteorológiai körülményeket, a növényzet szárazságát és a szabadtéri tüzek kockázatát. A tűzgyújtási tilalom a kihirdetéstől a visszavonásig marad érvényben.