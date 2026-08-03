Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Energiakrízis: tomboló a kánikula és vízhiány – ezt lehet tudni a rendkívüli helyzetről percről-percre

Percről percre
vízkorlátozás

Energiakrízis: tomboló a kánikula és vízhiány – ezt lehet tudni a rendkívüli helyzetről percről-percre

Frissült:
1 órája
Olvasási idő: 3 perc

Események

24 perce
Két hőmérsékleti rekordot is megdőlt Budapesten
50 perce
Szolnokon ingyenes strandolással segítik a lakosokat a hőségben
54 perce
Tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész ország területén
12:38
Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben a tartós hőség miatt
12:31
Másodszor is megdőlhet idén nyáron az országos melegrekord
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Budapesten jelenleg biztosított az ivóvízellátás, ezért nincs szükség rendkívüli intézkedésekre. A lakosságot ugyanakkor a tartós hőség miatt takarékos vízhasználatra kérik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vízkorlátozásenergiakrízisenergiatakarékosságkánikulaMagyarország
Cikkünk folyamatosan frissül5 bejegyzés

Budapesten jelenleg nincs vízkorlátozás, a Fővárosi Vízművek minden felhasználó számára biztosítani tudja az ivóvízellátást – közölte Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn Budapesten, egy más témában tartott sajtóeseményen újságírói kérdésre válaszolva.

Budapesten jelenleg nincs vízkorlátozás, ugyanakkor a fővárosi vezetés takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a tartós hőség miatt
Budapesten jelenleg nincs vízkorlátozás, ugyanakkor a fővárosi vezetés takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a tartós hőség miatt – A kép illusztráció
Fotó: Pexels

A vízkorlátozás bevezetése jelenleg nincs napirenden

A főpolgármester elmondta, hogy a fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nincs szükség vízkorlátozás elrendelésére.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a lakosságot takarékos vízhasználatra kérik, különösen a tartós hőség idején, amikor jelentősen megemelkedik a vízfogyasztás.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a növények öntözésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Főkert adja ki – közölte az MTI.

Ez is érdekelheti

Mit jelent, hogy I. fokú vízkorlátozás lépett életbe? Mivel jár mindez?

 

 

13:14
2026. augusztus 03.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Két hőmérsékleti rekordot is megdőlt Budapesten

Vasárnap Budapesten egyszerre dőlt meg a hajnali és a nappali hőmérsékleti rekord: János-hegyen 25,8 Celsius-fokos minimumot, Lágymányoson pedig 39,4 Celsius-fokos maximumot mértek. A HungaroMet közlése szerint ezzel a 2017-es 24,3, illetve az 1949-es 38,9 Celsius-fokos korábbi fővárosi rekord is megdőlt.

12:48
2026. augusztus 03.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szolnokon ingyenes strandolással segítik a lakosokat a hőségben

A nagy hőség miatt hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között ingyenesen használhatják a Tiszaligeti Élményfürdőt és a Véső úti strandot a szolnoki lakcímkártyával rendelkezők – jelentette be Györfi Mihály polgármester. 

Az intézkedés augusztus 8-ig érvényes, az augusztus 10–14. közötti időszakról az időjárási körülmények alapján döntenek. Emellett ideiglenesen lekapcsolták a város díszkivilágítását és a köztéri szökőkutakat is.

 

12:44
2026. augusztus 03.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész ország területén

Az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van érvényben – hívta fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.

A rendelkezés értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre, a vasút és közutak menti fásításokra, továbbá a parlag- és gazégetésre is kiterjed.

A jelenleg is fennálló fokozott tűzveszély miatt az erdőgazdálkodásért felelős miniszter tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóságának javaslata alapján, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetve.

A hatóságok naponta értékelik a meteorológiai körülményeket, a növényzet szárazságát és a szabadtéri tüzek kockázatát. A tűzgyújtási tilalom a kihirdetéstől a visszavonásig marad érvényben.

A Katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy szabadtéri tűzgyújtás előtt minden esetben tájékozódjon az aktuális korlátozásokról, és tartsa be a hatályos előírásokat.

12:38
2026. augusztus 03.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben a tartós hőség miatt

Debrecenben hétfőtől egyes fokozatú vízkorlátozás lépett életbe a zavartalan ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az intézkedést a Debreceni Vízmű Zrt. javaslatára rendelte el az önkormányzat, és visszavonásig marad érvényben – tájékoztat az MTI.

A korlátozás értelmében tilos ivóvízzel locsolni a zöldfelületeket és közterületeket tömlővel vagy locsolóberendezéssel, emellett nem lehet medencéket feltölteni, valamint beton-, aszfalt- és díszkőfelületeket tisztítani vagy hűteni ivóvízzel. Az autómosás, a szökőkutak és díszkutak üzemeltetése szintén tilos, a strandok, fürdők és wellness-szállodák medencéinek vízcseréjét pedig a víziközmű-szolgáltatóval egyeztetett időpontra kell halasztani.

Az önkormányzat közlése szerint ezek a tevékenységek jelentős terhelést jelentenek a vízellátó rendszerre. A korlátozások célja, hogy a rendkívüli vízigény idején is folyamatosan biztosítható legyen a lakosság ivóvízellátása. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szabályok figyelmen kívül hagyása szélsőséges esetben az alapvető vízhasználat biztonságát is veszélyeztetheti.

Debrecen rendelkezik olyan vízkorlátozási tervvel, amely az időjárási viszonyokhoz és a vízfogyasztás alakulásához igazodva különböző korlátozási fokozatok alkalmazását teszi lehetővé.

Az intézkedésre a tartós hőség miatt került sor. Az országos tisztifőorvos jelenleg harmadfokú hőségriasztást rendelt el, amelyet az előrejelzések alapján várhatóan meghosszabbítanak.

12:31
2026. augusztus 03.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Másodszor is megdőlhet idén nyáron az országos melegrekord

Tovább fokozódik a hőség a hét első felében, ezért több napon is rendkívül magas hőmérsékletekre kell készülni. A kánikula péntekig várhatóan kitart, a nappali csúcshőmérséklet többfelé elérheti a 40 Celsius-fokot, a hét közepén pedig helyenként akár 42 Celsius-fok is lehet, mielőtt egy hidegfront fokozatos enyhülést hozna – írja az Időkép.

Az előrejelzések alapján ismét veszélybe kerülhet az országos abszolút melegrekord, amely idén nyáron már másodszor dőlhet meg.

A trópusi éjszakák is egyre több helyen megjelennek

A hét nagy részében többnyire napos idő várható, a gomolyfelhők csak elszórtan zavarhatják meg a napsütést. Helyenként ugyan kialakulhat egy-egy zápor vagy hőzivatar, de ezek előfordulása egyelőre kevéssé valószínű.

Az éjszakák is egyre melegebbek lesznek. Egyre nagyobb területen maradhat 20 Celsius-fok felett a legalacsonyabb hőmérséklet, a nagyvárosok belső részein és a vízpartok közelében pedig helyenként a 25 fokot sem csökkenhet a hőmérséklet.

A jelenlegi előrejelzések szerint pénteken északnyugat felől hidegfront érheti el az országot, amely fokozatosan mérsékelheti a hőséget. Az enyhülés először az északi és nyugati országrészeken éreztetheti hatását, míg a Dél-Alföldön később várható.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!