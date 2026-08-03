Energiakrízis: tomboló a kánikula és vízhiány – ezt lehet tudni a rendkívüli helyzetről percről-percre

Budapesten jelenleg nincs vízkorlátozás, a Fővárosi Vízművek minden felhasználó számára biztosítani tudja az ivóvízellátást – közölte Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn Budapesten, egy más témában tartott sajtóeseményen újságírói kérdésre válaszolva.

Budapesten jelenleg nincs vízkorlátozás, ugyanakkor a fővárosi vezetés takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a tartós hőség miatt – A kép illusztráció

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A vízkorlátozás bevezetése jelenleg nincs napirenden

A főpolgármester elmondta, hogy a fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nincs szükség vízkorlátozás elrendelésére.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a lakosságot takarékos vízhasználatra kérik, különösen a tartós hőség idején, amikor jelentősen megemelkedik a vízfogyasztás.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a növények öntözésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Főkert adja ki – közölte az MTI.