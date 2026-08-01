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kánikula

I. fokú vízkorlátozás lépett életbe az egész országban

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Fontos bejelentést tett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium. A vízkorlátozás az egész országot érinti.
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kánikulaelsőfokú vízkorlátozásvízkorlátozás

"Szükségessé vált az ország minden településén (legalább) az I. fokú vízkorlátozás, amelyet a jelenlegi hidrometeorológiai előrejelzések, a víziközmű-rendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke indokol. Ezzel is a tudatos ivóvízhasználatot segítjük elő a hőhullám idején" - adta hírül közleményében a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium. 

Vízkorlátozás lépett életbe az egész országban
Vízkorlátozás lépett életbe az egész országban
Fotó: Pixabay

Mivel jár az I. fokú vízkorlátozás?

Az I. fokú vízkorlátozás értelmében:

  • tilos a közparkok, kertek, pázsitok locsolása ivóvízről (tömlős locsolás)
  • szigorúan tilos kerti úszómedencék vezetékes vízzel történő feltöltése,
  • tilos a gépjárművek tömlős mosása,
  • tilos a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása, valamint
  • szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését.

A víz közös értékünk, megóvása pedig közös felelősségünk - emelték ki.

Egyre súlyosabb a helyzet: kánikula, vízkorlátozások

Mint arról korábban beszámoltunk, a a Pilisi-medence 14 településén III. fokú vízkorlátozást vezettek be, miután az első- és másodfokú korlátozás nem vezetett eredményre. Dunabogdányban is arra szólították fel a lakosságot: azonnal csökkentse a vízfelhasználását. Szentendrén pedig több ezer ember maradt ivóvíz nélkül a rendszer túlterhelése miatt.

 

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