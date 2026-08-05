Már 629 településen van vízkorlátozás Magyarországon

A területi védelmi bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást - olvasható a kormany.hu oldalon a hőségriasztásról készült, szerda reggel közzétett jelentésében.

629 településen van vízkorlátozás / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

629 településen van vízkorlátozás

Azt írták: a védelmi munkacsoport ülést tartott az energiaellátási helyzet kezelésével kapcsolatban, valamint áttekintette az ivóvíz-korlátozások eredményeit.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által a MAVIR Zrt. adatai alapján készített tájékoztatás szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés kedden 6800 megawatt volt, amely 300 megawattal kevesebb az előre tervezett 7100 megawattnál. A várható bruttó csúcsidei rendszerterhelés szerdán 6900 megawatt lehet - jelezték hangsúlyozva, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak.

A Paksi Atomerőmű aktuális visszaterhelési értéke 1770 megawatt, így az erőmű 2000 megawatt helyett 230 megawatton termel.

Mindeközben szerda reggel Magyar Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről

Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség ma és holnap tetőzik hazánkban, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17:00 és 22:00 óra közötti idősávban

- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök.