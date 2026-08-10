Elgázolt egy embert a vonat Piliscsabánál

Embert gázolt el egy személyvonat Piliscsabánál, a Klotild-liget megálló közelében. A katasztrófavédelem közlése szerint a szerelvényen mintegy hatvanan utaztak, akiket egy Piliscsaba felől érkező motorvonatra szállítottak át. Az esztergomi hivatásos és a piliscsabai önkéntes tűzoltók műszaki mentést végeznek.

Baleset miatt változott a vonatok közlekedése (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Baleset miatt változott a vonatok közlekedése

A MÁV a közösségi oldalán azt közölte, az esztergomi vonalon történt baleset miatt - melynek során a Nyugati pályaudvarról 8:51-kor Esztergomba indult Z72-es vonat (2062) Piliscsabán, Klotildliget megállóhely közelében ütött el egy embert -, hosszabb eljutási időre, Pilisvörösvár és Piliscsaba között pedig pótlóbuszos átszállásra kell számítani a délelőtti órákban. Emellett a Z72-es vonatok megosztva, a Nyugati pályaudvar és Pilisvörösvár, valamint Piliscsaba és Esztergom között közlekednek.

Hozzátették, a 10-es főúton közlekedő VOLÁN járatokon a vasúti jegyeket is elfogadják a fennakadás végéig, mialatt a 800-as VOLÁN járatok betérnek Piliscsaba és Pilisvörösvár vasútállomásra is a fennakadás végéig