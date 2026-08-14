Káosz a vasúton Szegednél, embert gázolt egy személyvonat

Elgázolt egy embert egy személyvonat Szegednél, a Szabadkai út vasúti átjárójánál. A katasztrófavédelem közlése szerint a Budapestről érkező szerelvényen mintegy százan utaztak, akiknek a szegedi hivatásos tűzoltók segítenek a biztonságos leszállásában. Az érintett útszakaszon teljes szélességében lezárták az utat.

Embert gázolt a vonat Szegednél, változik a közlekedés (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Embert gázolt a vonat Szegednél, változik a közlekedés

A MÁV információi szerint a Nyugati pályaudvarról 5:45-kor Szegedre elindult Napfény IC (IC 700) Szeged-Rendezőnél, a Szabadkai úti átjáróban gázolt, a vonat utasait pedig a katasztrófavédelem segítségével szállítják át a helyszínen buszokra. Hozzátették, a péntek délelőtt történt balesetet követő helyszínelés miatt a szegedi vasútvonalakon változásokra és hosszabb eljutási időre kell számítani.

A forgalmi változások az alábbiak:

A Napfény IC-k helyett Kiskundorozsma és Szeged nagyállomás között pótlóbuszok járnak, az átszállás miatt jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani a Budapest-Szeged között utazóknak.

A békéscsabai vonatok a nagyállomás helyett Rókuson fordulnak vissza, a szegedi városi szakaszon a vasútvillamosokkal lehet utazni. Rókusról a vonatok Békéscsaba felé menetrend szerint indulnak.

A Szegedről 8:28-kor Békéscsabára induló személyvonat (7702) a teljes útvonalán kimarad.

Az 5030-as és 5031-es buszok terelve közlekednek, a kimaradó megállók szerepel a Szeged, Szalámigyár, a Szeged-Kecskés telep, a Gera Sándor utca és a Szeged-Kecskés telep, valamint a Bódi Vera utca. Mindeközben a röszkei vonalon a vonat korlátozás nélkül közlekedhetnek, azonban a menetidő a szegedi szakaszon megnőhet.



