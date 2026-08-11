Kinyílt a vonat ajtaja menet közben – hajmeresztő pillanatokat rögzítettek a Pécsre tartó expresszen

Életveszélyesnek tűnő pillanatokat rögzített egy utas a Pécsre tartó Fenyves Expresszen: menet közben váratlanul kinyílt az egyik ajtó. A történtekről videó is készült, a MÁV azonban egyelőre nem adott érdemi választ arra, hogyan történhetett meg az eset, és miként előznék meg, hogy hasonló újra előforduljon.

Nem mindennapi jelenetet vettek videóra a Pécsre tartó vonaton: menet közben kinyílt az egyik ajtó (a kép illusztráció).

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / MW

A felvételen jól látható, ahogy a menet közben haladó vonaton kinyílik az egyik ajtó, miközben a szerelvény nagy sebességgel közlekedik. Az eset különösen aggasztó annak fényében, hogy egy nyitott ajtó komoly veszélyt jelenthet az utasokra.

A Bama megkereste a MÁV-ot és az illetékes minisztériumot is, ám a hírportál állítása szerint

egy héttel a megkeresés után sem érkezett válasz arra, mi okozta a meghibásodást,

illetve milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy ne történhessen hasonló eset.

Fél évszázados szerelvényeken közlekedik az „expressz”

Az eset ráadásul olyan szerelvényen történt, amely jól mutatja a Pécs–Balaton vasútvonal problémáit. A Fenyves Expressz elnevezése ellenére az utasokat mintegy fél évszázados, csehszlovák gyártású Bzmot motorvonatok, közismert nevükön „Piroskák” vagy „Bizmutok” szállítják – emlékeztet a hírportál.

A nyári hőség tovább nehezíti az utazást.

A szerelvényeken nincs légkondicionálás, mindössze apró, korlátozottan nyitható ablakokkal lehet szellőztetni, így a kocsik hamar felforrósodhatnak és levegőtlenné válhatnak.

A zsúfoltság is gyakori probléma: előfordul, hogy az utasoknak a több mint 3000 forintos jegyár kifizetése után is állva kell végigutazniuk a járatot.

Közben egyes járatokon kerékpárszállító kocsik is közlekednek a turizmus kiszolgálására, miközben az alapvető utazási körülmények sem mindig megfelelőek.

A mostani eset azonban ennél is súlyosabb kérdést vet fel: hogyan fordulhat elő, hogy egy közlekedő vonaton menet közben kinyílik egy ajtó, és garantálható-e, hogy ez többé nem történik meg? A MÁV és a szaktárca válaszára egyelőre várni kell.

Az elmúlt napokban több súlyos vasúti incidens is történt. Tegnap arról számoltunk be, hogy Piliscsaba közelében elgázolt egy embert a vonat.