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Gázömlés miatt leállt a a vonatközlekedés Nagymarosnál

1 órája
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Fennakadások alakultak a szobi vasúti fővonalon, miután gázömlés miatt leállították a vonatközlekedést Nagymarosnál. Emiatt a Kismaros-Szob szakaszon haladó vonatok késnek, a G70-es és Z70-es vonatok pedig csak a Nyugati pályaudvar és Verőce között közlekednek a fennakadás végéig, és előfordulhatnak járatkimaradások.
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Jelentős fennakadások vannak a szobi vasúti fővonalon, gázömlés miatt leállították a vonatközlekedést Nagymarosnál - közölte a Mávinform a honlapján csütörtök délután. Emiatt a Kismaros-Szob szakaszon haladó vonatok késnek. 

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Megállították a vonatközlekedést Nagymarosnál / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Megállították a vonatközlekedést Nagymarosnál

A G70-es és Z70-es vonatok csak a Nyugati pályaudvar és Verőce között közlekednek a fennakadás végéig, előfordulhatnak járatkimaradások. A nemzetközi vonatok várakoznak, menetidejük jelentősen meghosszabbodik.

A vonatpótlást szervezik, azonban a lezárás a közúti közlekedést is érinti, ezért a térségben a közlekedés bizonytalan, a fennakadás a térség Volán-járatainak közlekedését is érinti - írja az MTI.

 

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