Gázömlés miatt leállt a a vonatközlekedés Nagymarosnál

Jelentős fennakadások vannak a szobi vasúti fővonalon, gázömlés miatt leállították a vonatközlekedést Nagymarosnál - közölte a Mávinform a honlapján csütörtök délután. Emiatt a Kismaros-Szob szakaszon haladó vonatok késnek.

Megállították a vonatközlekedést Nagymarosnál / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Megállították a vonatközlekedést Nagymarosnál

A G70-es és Z70-es vonatok csak a Nyugati pályaudvar és Verőce között közlekednek a fennakadás végéig, előfordulhatnak járatkimaradások. A nemzetközi vonatok várakoznak, menetidejük jelentősen meghosszabbodik.

A vonatpótlást szervezik, azonban a lezárás a közúti közlekedést is érinti, ezért a térségben a közlekedés bizonytalan, a fennakadás a térség Volán-járatainak közlekedését is érinti - írja az MTI.