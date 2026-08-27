Gázömlés miatt leállt a a vonatközlekedés Nagymarosnál

Fennakadások alakultak a szobi vasúti fővonalon, miután gázömlés miatt leállították a vonatközlekedést Nagymarosnál. Emiatt a Kismaros-Szob szakaszon haladó vonatok késnek, a G70-es és Z70-es vonatok pedig csak a Nyugati pályaudvar és Verőce között közlekednek a fennakadás végéig, és előfordulhatnak járatkimaradások.
Jelentős fennakadások vannak a szobi vasúti fővonalon, gázömlés miatt leállították a vonatközlekedést Nagymarosnál - közölte a Mávinform a honlapján csütörtök délután. Emiatt a Kismaros-Szob szakaszon haladó vonatok késnek.
Megállították a vonatközlekedést Nagymarosnál
A G70-es és Z70-es vonatok csak a Nyugati pályaudvar és Verőce között közlekednek a fennakadás végéig, előfordulhatnak járatkimaradások. A nemzetközi vonatok várakoznak, menetidejük jelentősen meghosszabbodik.
A vonatpótlást szervezik, azonban a lezárás a közúti közlekedést is érinti, ezért a térségben a közlekedés bizonytalan, a fennakadás a térség Volán-járatainak közlekedését is érinti - írja az MTI.
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