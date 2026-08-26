Vonattal utazik? Vágányzár jön Vác és Verőce között

Pályakarbantartási munkálatok miatt Vác és Verőce között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A munkálatok egy részét éjszaka végzik, ezért a Verőcén élőknek a következő napokban nagyobb zajterhelésre is készülniük kell - közölte a MÁV csoport.

A kánikula már a MÁV vonatait is megviseli, új intézkedéseket jelentettek be.

Fotó: Facebook/MÁV

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a vágányzár idején Vác és Verőce között a nyílt pályán, valamint Verőce állomáson is megszüntetnek több sebességkorlátozást, emellett az állomáson egy váltót is kicserélnek.

A pályakarbantartás egy része éjszaka, a vonatmentes időszakokban zajlik. Emiatt augusztus utolsó napjaiban Verőcén az éjszakai órákban megnövekedett zajterhelésre kell számítani.

A munkálatok célja, hogy azok befejezését követően gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon a vasúti közlekedés a szobi fővonalon.

Hogy mi változik és, hogyan lehet közlekedni ebben az időszakban, arról itt olvashat.

Nemrég itt kigyulladt egy vonat

Az Origo június 21-én azt írta, hogy jelentős forgalmi zavar alakult ki vasárnap este a szobi fővonalon. A MÁV tájékoztatása szerint Verőce és Nagymaros között kigyulladt egy tehervonat mozdonya, ezért több vonat helyett pótlóbuszok közlekednek, nemzetközi járatok is várakozásra kényszerültek.