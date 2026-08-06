Lángok miatt álltak le a vonatok a szegedi fővonalon

Avartűz miatt csütörtök délután nem járnak a vonatok Városföld és Kiskunfélegyháza között, ezért jelentős késésekre kell számítani a szegedi fővonalon – közölte a Mávinform. A pótlóbuszos átszállás akár egy órával is meghosszabbíthatja az utazást.

A szegedi fővonalon késésekre kell számítani: a Kecskemét – Kiskunfélegyháza szakaszon Városföld és Kiskunfélegyháza között avartűz miatt nem közlekedhetnek a vonatok

Fotó: Facebook/MÁV

Avartűz miatt leállt a vonatközlekedés a szegedi fővonalon

Avartűz miatt csütörtök délután nem járnak a vonatok Városföld és Kiskunfélegyháza között, ezért jelentős késésekre kell számítani a szegedi fővonalon – közölte a Mávinform. A pótlóbuszos átszállás akár egy órával is meghosszabbíthatja az utazást.

A Napfény InterCityk Budapest és Kecskemét, valamint Kiskunfélegyháza és Szeged között közlekednek. Kecskemét és Kiskunfélegyháza között IC- és Kiskun IR-pótlóbuszok járnak. A Kiskun InterRégiók csak Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas között közlekednek.

A vonatok helyett kétféle pótlóbuszt állítottak forgalomba az érintett szakaszon a vasúti közlekedés ideiglenes pótlására is.

Különleges módszerrel védi a síneket és lassítja a vonatokat a MÁV az extrém hőségben

Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől - írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook-bejegyzésében. Mint közölte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet.