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vörös panda

Ritka betegség miatt pusztult el Dayah, a budapesti állatkert vörös pandája

35 perce
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Egy kevéssé ismert vírusos megbetegedés okozott súlyos elváltozásokat Dayah, a vörös panda szervezetében. Az állat szinte az utolsó pillanatig tünetmentes volt, állapotának súlyosságára csak az elhullása után derült fény. Kölyke, Cékla az első kritikus napokon már túljutott, gondozását az állatkert munkatársai folytatják.
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vörös pandabetegségFővárosi Állat-és Növénykert

Dayah, a Fővárosi Állat- és Növénykert vörös pandája egy ritka vírusos megbetegedés következtében pusztult el. Az állat szervezetében a vörös panda amdoparvovírusa több szervet érintő, súlyos elváltozásokat okozott, amelyekre csak a boncolás során derült fény – közölte az állatkert.

A vörös panda amdoparvovírusát jelenleg is kutatják a szakemberek.
A vörös panda amdoparvovírusát jelenleg is kutatják a szakemberek.
Fotó: Facebook / Fővárosi Állat- és Növénykert 

A vörös panda amdoparvovírust, vagyis az RPAV-t csak 2018 óta ismeri a tudomány, ezért a kórokozóról és az általa előidézett betegségről egyelőre kevés információ áll rendelkezésre. Az eddigi kutatások szerint az állatkertekben élő vörös pandák mintegy fele hordozhatja a vírust, valódi megbetegedés azonban csak az esetek kis részében alakul ki. A betegség ellen jelenleg nincs oltási vagy általánosan alkalmazott szűrési protokoll. Az állatkert szerint ezért elképzelhető, hogy Dayah már fertőzötten érkezett Budapestre.

Egyelőre arra sincs tudományosan alátámasztott válasz, hogy Dayah esetében mi válthatta ki a betegség kialakulását. Az állatkert tájékoztatása szerint a kutatók sem tudják még pontosan, milyen tényezők vezethetnek ahhoz, hogy a vírus egy hordozó állat szervezetében súlyos megbetegedést okozzon.

A vörös panda szinte az utolsó pillanatig tünetmentes volt

Az utódgondozás jelentős terhelést jelent a nőstény vörös panda szervezetének, azt azonban nem lehet megállapítani, hogy ez szerepet játszott-e Dayah állapotának romlásában.

A fertőzés felismerését az is nehezíti, hogy nincs jellegzetes, kizárólag az RPAV-ra utaló tünetegyüttes. A fertőzött állatok akár teljesen tünetmentesek is lehetnek, ahogyan Dayah is az volt szinte az utolsó pillanatig.

Gyanú esetén PCR- és qPCR-vizsgálattal kimutatható a vírus jelenléte, egy pozitív eredmény azonban önmagában nem jelenti azt, hogy az állat valóban megbetegedett. 

A betegség hátterét jelenleg is több kutatócsoport vizsgálja. A kutatásokban a Fővárosi Állat- és Növénykert és az Állatorvostudományi Egyetem szakemberei is részt vesznek.

Dayah pusztulása után kölyke, Cékla anya nélkül maradt. Az állatkert munkatársainak gondozásával a kispanda túljutott az első, kritikus napokon, állapota azonban továbbra is fokozott figyelmet igényel.

Az állatkert közlése szerint Cékla látássérült. Egyelőre nem lehet tudni, hogy ez pontosan mit jelent majd a fejlődése és későbbi élete szempontjából. Gondozói folyamatosan segítik a kölyök fejlődését.

 

 

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