Ritka betegség miatt pusztult el Dayah, a budapesti állatkert vörös pandája

Dayah, a Fővárosi Állat- és Növénykert vörös pandája egy ritka vírusos megbetegedés következtében pusztult el. Az állat szervezetében a vörös panda amdoparvovírusa több szervet érintő, súlyos elváltozásokat okozott, amelyekre csak a boncolás során derült fény – közölte az állatkert.

A vörös panda amdoparvovírusát jelenleg is kutatják a szakemberek.

Fotó: Facebook / Fővárosi Állat- és Növénykert

Egyelőre arra sincs tudományosan alátámasztott válasz, hogy Dayah esetében mi válthatta ki a betegség kialakulását. Az állatkert tájékoztatása szerint a kutatók sem tudják még pontosan, milyen tényezők vezethetnek ahhoz, hogy a vírus egy hordozó állat szervezetében súlyos megbetegedést okozzon.

A vörös panda szinte az utolsó pillanatig tünetmentes volt

Az utódgondozás jelentős terhelést jelent a nőstény vörös panda szervezetének, azt azonban nem lehet megállapítani, hogy ez szerepet játszott-e Dayah állapotának romlásában.

A fertőzés felismerését az is nehezíti, hogy nincs jellegzetes, kizárólag az RPAV-ra utaló tünetegyüttes. A fertőzött állatok akár teljesen tünetmentesek is lehetnek, ahogyan Dayah is az volt szinte az utolsó pillanatig.

Gyanú esetén PCR- és qPCR-vizsgálattal kimutatható a vírus jelenléte, egy pozitív eredmény azonban önmagában nem jelenti azt, hogy az állat valóban megbetegedett.

A betegség hátterét jelenleg is több kutatócsoport vizsgálja. A kutatásokban a Fővárosi Állat- és Növénykert és az Állatorvostudományi Egyetem szakemberei is részt vesznek.

Dayah pusztulása után kölyke, Cékla anya nélkül maradt. Az állatkert munkatársainak gondozásával a kispanda túljutott az első, kritikus napokon, állapota azonban továbbra is fokozott figyelmet igényel.