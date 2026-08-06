Drámai fotók: teljesen kiszáradt a Zagyva Mátraterenyén

Egészen döbbenetes látványt nyújt a Zagyva mátraterenyei szakasza: a folyó – amely ezen a szakaszon már inkább patak jellegű a vízfolyás – gyakorlatilag teljesen eltűnt. A meder kiszáradt.

Almádi István a kiszáradt Zagyva medrében

Fotó: Vendel Lajos / NOOL

A folyó- és állóvizeink vízszintje az egész országban rendkívül súlyos gondot jelent: a Balaton három hét alatt átlagosan 10 centit apadt, a Velencei-tó halállományának 80 százaléka kipusztult, a Duna rekordalacsony vízszintje pedig folyamatosan fenyegeti a Paksi Atomerőmű még üzemelő blokkját. A NOOL most Mátraterenyén járt, ahol aggódva tapasztalták: a Zagyva egyszerűen eltűnt. Almádi István helyi gazdálkodó elárulta: néhány évtizeddel ezelőtt teljesen más arcát mutatta a folyó. Gyerekként fürödtek benne, halakat fogtak, játszottak a partján. Akkor még érintetlen vadvízként emlékeznek rá a helyiek. István felidézte, hogy a Zagyvában régen a kárász, a keszeg, a mocsári teknős és a fenékjáró küllő is megélt. Ez egy indikátorhal, ahol él, ott jó a vízminőség. Most már nem találunk ilyen gazdag élővilágot a Zagyvában. Azaz jelenleg semmit sem találni a mederben.

"Régen a TSZ idején ezeket a területeket művelték. Olyan sok víz volt tavasszal, hogy vízelvezető árkokat alakítottak ki, mert a Zagyva a hóolvadás után kiöntött, és csak így tudták hamarabb elkezdeni a mezőgazdasági munkákat. Most viszont pont fordított a helyzet: meg kellene tartani a vizet" – magyarázta István, hozzátéve: "Ha van bő csapadék, a Zagyva újra megjelenik. Akkor is ott van a víz a talajban, amikor a meder száraz. Arra kell törekednünk, hogy a lehulló vizet megfogjuk, és akkor lesz újra Zagyvánk."

Fotók: üres a Zagyva medre

Az alábbi fotóra kattintva lapozható végig a kiszáradt Zagyvamederről készült galéria: