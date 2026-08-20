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zászlófelvonás

Zászlófelvonás és tisztavatás az Országház előtt – galéria

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, csütörtök reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. A zászlófelvonás után a honvéd tisztjelöltek tették le esküjüket.
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zászlófelvonásaugusztus 20tisztavatás

A zászlót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

Zászlófelvonás és tisztavatás 2026.08.20. Kossuth tér
Zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren
Fotó: Mediaworks

A ceremónián részt vett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai.

A lobogó felvonása után a honvéd tisztjelöltek tették le esküjüket.

Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep.

Zászlófelvonás és tisztavatás 2026.08.20. Kossuth tér
Zászlófelvonás és tisztavatás 2026.08.20. Kossuth tér
Zászlófelvonás és tisztavatás 2026.08.20. Kossuth tér
Zászlófelvonás és tisztavatás 2026.08.20. Kossuth tér
Zászlófelvonás és tisztavatás 2026.08.20. Kossuth tér
Zászlófelvonás és tisztavatás 2026.08.20. Kossuth tér
Zászlófelvonás és tisztavatás 2026.08.20. Kossuth tér
Zászlófelvonás és tisztavatás 2026.08.20. Kossuth tér
Zászlófelvonás és tisztavatás 2026.08.20. Kossuth tér
Zászlófelvonás és tisztavatás 2026.08.20. Kossuth tér
Zászlófelvonás és tisztavatás 2026.08.20. Kossuth tér
Galéria: Zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren képekben
Fotó: Mediaworks
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Zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren képekben

Zászlófelvonás, programok, látványosságok: a nap legfontosabb eseményei percről percre

Magyarország ma az államalapítás és Szent István király napját ünnepli. Kövesse velünk az augusztus 20-i ünnep legfontosabb eseményeit, a programokat, a látványosságokat, a közlekedési változásokat és a legfrissebb fejleményeket!

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