Zászlófelvonás és tisztavatás az Országház előtt – galéria

Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, csütörtök reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. A zászlófelvonás után a honvéd tisztjelöltek tették le esküjüket.
A zászlót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.
A ceremónián részt vett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai.
A lobogó felvonása után a honvéd tisztjelöltek tették le esküjüket.
Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep.
Galéria: Zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren képekben
Fotó: Mediaworks
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Zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren képekben
Zászlófelvonás, programok, látványosságok: a nap legfontosabb eseményei percről percre
Magyarország ma az államalapítás és Szent István király napját ünnepli. Kövesse velünk az augusztus 20-i ünnep legfontosabb eseményeit, a programokat, a látványosságokat, a közlekedési változásokat és a legfrissebb fejleményeket!
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