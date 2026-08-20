Zászlófelvonás és tisztavatás az Országház előtt – galéria

A zászlót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

Zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren

Fotó: Mediaworks

A ceremónián részt vett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai.

A lobogó felvonása után a honvéd tisztjelöltek tették le esküjüket.

Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep.