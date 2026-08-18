Most közölték a meteorológusok: léghullámok érkeznek, itt lesz zivatar

Mint azt megírtuk, kedden frissebb levegő érkezik, a hőmérséklet délután 24–29 fok között alakul. A HungaroMet most közölte a közösségi oldalán, hogy pontosan mire is számíthatunk, illetve hol várhatók zivatarok!

Időjárás: délnyugaton zivatarok is lehetnek / Fotó: Unsplash

Itt lesznek zivatarok

Északkeleten, keleten szakadozik, gomolyosodik felhőzet és kisüt a nap, közben nyugat felől nedvesebb léghullámok érkeznek, ezért növekszik a felhőzet. Északkeleten lehet kisebb zápor, emellett zápor még nyugaton, délnyugaton fordulhat elő, sőt ott zivatar is kialakulhat - hívták fel rá a figyelmet. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, egy-egy helyen meg is erősödik.

Szerdán napközben sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Az ország északnyugati, északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 27, 33 fok várható.

Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő várható. Nagyobb eséllyel az ország északnyugati, északi felén fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk lökések kísérik. Hajnalban 12, 22, délután 30, 36 fok valószínű.



