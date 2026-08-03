Kiadták a riasztást: itt jönnek zivatarok a kánikulában

Hétfőn a csúcshőmérsékletek továbbra is rendkívül magasak lesznek, az ország túlnyomó részén már a délutáni órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A déli, délkeleti szél több helyen megélénkülhet. A hajnali 18 és 25 Celsiuk-fokos minimumok után a délutáni maximumok 35 és 40 Celsius-fok között alakulnak, ugyanakkor zivatarok is várhatók.

Időjárás: zivatar is várható a kánikulában / Fotó: Pixabay

Zivatar jöhet a kánikulában

Az egész országban hőségriasztás van érvényben, de a HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt is Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves és Nógrád vármegyére. Ezeken a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Kedden folytatódik a napos, forró idő. A déli szél többfelé élénk lehet. Hajnalban 18–25, délután 34–39 Celsius-fok közötti értékekre számíthatunk - írja a Köpönyeg.

Itt arról is írtunk, hogy a hőség miatt a Magyar Rendőrség közösségi oldalán néhány hasznos tanáccsal szolgált annak érdekében, hogy mindenki épségben átvészelhesse ezt az időszakot.