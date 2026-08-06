Kiadták a riasztást zivatarok miatt, ezek a vármegyék érintettek

Az érintett járásokban elsősorban a villámlás jelent veszélyt, de jégeső és károkat okozó széllökések is kísérhetik a zivatar kialakulását.

Zivatar miatt adott ki elsőfokú riasztást a HungaroMet Magyarország több területére. Mutatjuk, mely megyékről van szó! Forrás: Met.hu

Több vármegyére is riasztást adtak ki zivatarok miatt

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet csütörtökön zivatarok kialakulása miatt Magyarország több térségére. Az érintett területeken elsősorban a villámlás jelenthet veszélyt, de helyenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. Az erős széllökések és a jég károkat is okozhatnak. A katasztrófavédelem közölte, hogy a riasztással érintett járások a HungaroMet folyamatosan frissülő veszélyjelző térképén követhetők. Amennyiben a meteorológiai szolgálat visszavonja vagy másodfokúra emeli a riasztást, újabb tájékoztatást adnak ki.