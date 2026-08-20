Kiadták a másodfokú riasztást: heves zivatar, szél és jégeső is kialakulhat

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki egyes északnyugat-magyarországi járásokra a HungaroMet Zrt. csütörtök este. A riasztás által érintett Győr-Moson-Sopron vármegyei járásokban a következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

Másodfokú riasztást adtak ki hevesebb zivatarok veszélye miatt / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Másodfokú riasztást adtak ki hevesebb zivatarok veszélye miatt

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint csütörtök este főként a Dunántúl északnyugati harmadán fordulhatnak elő zivatarok, de az Északi-középhegység nyugati, határhoz közelebb eső térségében sem zárható ki zivatar.

Ezeket jellemzően viharos, óránkénti 60-80 kilométeres sebességű széllökés, jégeső és intenzív csapadék kísérheti. A kora esti órákban a határ közelében egy-egy heves zivatar sem kizárt, amelyhez erősen viharos, óránkénti 90 kilométeresnél is erősebb széllökés, nagyobb méretű jég is társulhat, de a zivatarok súlypontja várhatóan határon kívüli területeket érint.

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. csütörtökre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Győr-Moson-Sopron vármegye területére.

Győr-Moson-Sopron vármegye területén hevesebb zivatarra kell számítani / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Veszélyjelzésük szerint péntekre virradóra jelentősen csökken a zivatarok valószínűsége, de egy nyugat felől érkező csapadékrendszerben egy-egy dörgés, villámlás néhol nem kizárt. Délután nagyobb területen lehetnek kedvezőek a feltételek zivatarok képződéséhez, elsősorban a Dunántúlon, de alacsonyabb valószínűséggel az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében is kialakulhat néhány cella.

A zivatarok északkeleti irányba terjednek majd, környezetükben viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadék is előfordulhat. Elsősorban a Dunántúlon heves zivatarok, illetve zivatarrendszer is képződhet, ezekhez viharos széllökés, nagyobb jég és felhőszakadás társulhat. Késő estére várhatóan csökken a zivatarhajlam, azonban nyugat felől újabb, várhatóan gyengébb, záporos-zivataros csapadéktömb érkezhet.

Ezért a meteorológiai szolgálat péntekre Zala, Somogy és Veszprém vármegyére másodfokú figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt. Az ország többi részére Csongrád-Csanád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kivételével elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben zivatarok kialakulásának veszélye miatt.