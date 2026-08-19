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heves zivatarok

Heves zivatarok érkezhetnek, több helyen jégesőre és viharos szélre is készülni kell

15 perce
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Csütörtökön főként északnyugaton és északon alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket viharos szél, jégeső és intenzív csapadék is kísérhet.
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heves zivatarokszélcsapadék

Egyre közelebb kerül Magyarországhoz egy hullámzó frontrendszer, amelynek hatására csütörtökön főként az ország északnyugati és északi részén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nap első felében még kicsi a csapadék esélye, délutántól azonban fokozatosan nő a zivatarok kialakulásának valószínűsége.

zivatarok
Heves zivatarok veszélyeztetik az ország egy részét, 90 km/órás szél is jöhet.
Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

Zivatarok jöhetnek

Az előrejelzés szerint a Dunántúl északi, északnyugati részén akár az Alpok felől besodródó zivatarok is megjelenhetnek, a kora esti órákban pedig az Északi-középhegység nyugati térségében sem kizárt zivatartevékenység.

A zivatarokat 60-80 km/órás széllökések, 2 centiméternél kisebb jég és intenzív, 10-30 milliméteres csapadék kísérheti. A késő délutáni és kora esti órákban azonban akár hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, amelyeknél 80-90 km/órát meghaladó szél és 2-3 centiméternél nagyobb jég is előfordulhat.

A meteorológiai modellek egyelőre nem teljesen értenek egyet a csapadékgócok pontos helyével. A jelenlegi számítások alapján a zivatartevékenység súlypontja elsősorban a Felvidéket érintheti, akár zivatarrendszer formájában is, de annak pontos pályája még bizonytalan.

A veszélyjelzéseket ezért érdemes folyamatosan figyelni, mivel az előrejelzések a következő órákban még változhatnak.

 

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