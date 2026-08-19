Heves zivatarok érkezhetnek, több helyen jégesőre és viharos szélre is készülni kell

Egyre közelebb kerül Magyarországhoz egy hullámzó frontrendszer, amelynek hatására csütörtökön főként az ország északnyugati és északi részén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nap első felében még kicsi a csapadék esélye, délutántól azonban fokozatosan nő a zivatarok kialakulásának valószínűsége.

Heves zivatarok veszélyeztetik az ország egy részét, 90 km/órás szél is jöhet.

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Zivatarok jöhetnek

Az előrejelzés szerint a Dunántúl északi, északnyugati részén akár az Alpok felől besodródó zivatarok is megjelenhetnek, a kora esti órákban pedig az Északi-középhegység nyugati térségében sem kizárt zivatartevékenység.

A zivatarokat 60-80 km/órás széllökések, 2 centiméternél kisebb jég és intenzív, 10-30 milliméteres csapadék kísérheti. A késő délutáni és kora esti órákban azonban akár hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, amelyeknél 80-90 km/órát meghaladó szél és 2-3 centiméternél nagyobb jég is előfordulhat.

A meteorológiai modellek egyelőre nem teljesen értenek egyet a csapadékgócok pontos helyével. A jelenlegi számítások alapján a zivatartevékenység súlypontja elsősorban a Felvidéket érintheti, akár zivatarrendszer formájában is, de annak pontos pályája még bizonytalan.