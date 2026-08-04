Halálos áldozatot követelt a zsennyei horgásztónál keletkezett bozóttűz

Életét vesztette egy 58 éves szombathelyi férfi, aki tegnap saját maga próbálta eloltani a Vas vármegyei zsennyei horgásztónál keletkezett tüzet.

Hősiesen elkezdte oltani a lángokat a zsennyei horgásztónál a férfi, majd rosszul lett. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé

Hősiesen elkezdte oltani a lángokat a zsennyei horgásztónál a férfi, majd rosszul lett

Vágástéri hulladék égett tegnap délután a zsennyei horgásztónál, majd egy hektáron átterjedtek a lángok a száraz aljnövényzetre és a közeli erdőre. A tüzet végül a sárvári, szombathelyi, körmendi és vasvári tűzoltók fékezték meg három vízsugárral és kéziszerszámokkal, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett.

A 112Press információi szerint az áldozat a horgászkörökben jól ismert férfi volt, aki barátaival 26 évvel ezelőtt alapította a zsennyei tórendszert, amely mára országos hírű versenyhelyszínné vált. A férfi az oltás során a sűrű füstben és a hőségben rosszul lett, majd összeesett és égési sérüléseket szenvedett.

Bár mentőhelikopterrel kórházba szállították, az életét már nem tudták megmenteni. A halálát az elsődleges adatok szerint a légcső és a tüdő súlyos károsodása okozta.

Sűrű napja volt a katasztrófavédelemnek

A tragédia napján, augusztus 3-án országosan kiemelkedően sok, összesen 435 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez. A tűzoltóknak 150 tűzesethez és 170 műszaki mentéshez kellett kivonulniuk, amelyben több száz hivatásos, önkormányzati és önkéntes egység vett részt. A valós riasztások mellett 110 téves és egy szándékosan megtévesztő jelzést is regisztráltak.