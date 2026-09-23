Gyászol a 100 Tagú Cigányzenekar – meghalt az együttes egyik tagja

Mély fájdalommal tudatta Varga Elemér halálhírét a 100 Tagú Cigányzenekar. Az együttes barátként, kollégaként és zenésztársként búcsúzott a cimbalomművésztől, egyúttal részvétét fejezte ki családjának és mindazoknak, akik ismerték és szerették.

A 100 Tagú Cigányzenekar cimbalmosától a perkátai temetőben vesznek végső búcsút

Fotó: 100 Tagú Cigányzenekar / Facebook

A Feol.hu beszámolója szerint Varga Elemér Fejér vármegye zenei életéhez is több szálon kötődött. Hosszú éveken át jelen volt Dunaújváros kulturális életében, ahol a László Imre Nótaklub zenekarában is cimbalmozott.

Perkátán ugyancsak több alkalommal hallhatta játékát a közönség. Fellépett többek között a Roma Kultúra Világnapjához kapcsolódó rendezvényeken, nótaesten, valamint időseknek szervezett programon is.

2016-ban Perkáta és a francia Saint-Maximin testvértelepülési kapcsolatának 25 éves jubileumán muzsikált, 2019-ben pedig ismét a Roma Kultúra Világnapján lépett fel, ahol a 100 Tagú Cigányzenekar tagjaként mutatták be.

Varga Elemértől szeptember 25-én 15 órakor a perkátai temetőben búcsúznak el családtagjai, barátai, pályatársai és tisztelői – közölte a zenakar Facebook-oldlán.