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halálhír

Gyászol a 100 Tagú Cigányzenekar – meghalt az együttes egyik tagja

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Elhunyt Varga Elemér cimbalomművész, aki hosszú éveken át a magyar cigányzene meghatározó közösségéhez tartozott. A 100 Tagú Cigányzenekar tagjától szeptember 25-én, pénteken 15 órakor a perkátai temetőben vesznek végső búcsút.
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halálhírcimbalomművészgyász

Mély fájdalommal tudatta Varga Elemér halálhírét a 100 Tagú Cigányzenekar. Az együttes barátként, kollégaként és zenésztársként búcsúzott a cimbalomművésztől, egyúttal részvétét fejezte ki családjának és mindazoknak, akik ismerték és szerették.

Varga Elemér, cimbalomművész, cigányzene, Perkáta, Dunaújváros, cimbalmos, temetés, gyász A 100 Tagú Cigányzenekar cimbalmosától a perkátai temetőben vesznek végső búcsút
A 100 Tagú Cigányzenekar cimbalmosától a perkátai temetőben vesznek végső búcsút
Fotó:  100 Tagú Cigányzenekar / Facebook

A Feol.hu beszámolója szerint Varga Elemér Fejér vármegye zenei életéhez is több szálon kötődött. Hosszú éveken át jelen volt Dunaújváros kulturális életében, ahol a László Imre Nótaklub zenekarában is cimbalmozott.

Perkátán ugyancsak több alkalommal hallhatta játékát a közönség. Fellépett többek között a Roma Kultúra Világnapjához kapcsolódó rendezvényeken, nótaesten, valamint időseknek szervezett programon is.

2016-ban Perkáta és a francia Saint-Maximin testvértelepülési kapcsolatának 25 éves jubileumán muzsikált, 2019-ben pedig ismét a Roma Kultúra Világnapján lépett fel, ahol a 100 Tagú Cigányzenekar tagjaként mutatták be.

Varga Elemértől szeptember 25-én 15 órakor a perkátai temetőben búcsúznak el családtagjai, barátai, pályatársai és tisztelői – közölte a zenakar Facebook-oldlán.

 

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