Gázolt Zuglóban a 144-es busz: anyja szeme láttára ment át a kislány lábán a jármű

Súlyos baleset történt szerda délután 16 óra után Budapesten, a XIV. kerületi Fogarasi út és Vezér utca kereszteződésében. Az értesülések szerint a 144-es busz gázolt el egy kislány.

Gázolt a 144-es busz: súlyos sérüléseket szenvedett egy kislány (Képünk illusztráció)

Fotó: BKK

Gázolt a 144-es busz: súlyos sérüléseket szenvedett egy kislány

A Ma.hu értesülései szerint egy édesanya a kislányával együtt, kerékpárral tekert át a zuglói gyalogátkelőhelyen a zöld jelzésnél. Az anya még éppen átjutott a szintén zöldnél jobbra kanyarodó 144-es busz előtt, a mögötte érkező gyermekének viszont már nem sikerült: a kislány a jármű oldalának ütközött, majd elesett. A beszámolók szerint a busz hátsó kereke ezt követően áthajtott a gyermek egyik lábán.

A Telex információi szerint az édesanya, a lánya és a fia a Vezér utcán bicikliztek a Füredi út felől, és egyenesen, a Mogyoródi út irányába haladtak volna tovább. A Vezér utca nagy részén kerékpárút vezet, a kereszteződés előtt azonban az beleolvad a buszsávba. A zöld jelzésnél először az édesanya, majd a lánya, végül a hátul haladó fiú indult el.

Mindeközben a 144-es busz ugyancsak a Füredi út felől érkezett, a kereszteződésben azonban jobbra, a Fogarasi útra kanyarodott. A busz az egyenesen haladó édesanyát még elengedte, a mögötte érkező kislányt azonban már nem - valószínűleg azért, mert a busz holtterében volt, így a sofőr nem vette észre.

A lány a balesetben súlyos sérüléseket szenvedett. A BRFK a lapnak megerősítette a baleset tényét, és közölte, hogy annak körülményeit még vizsgálják.