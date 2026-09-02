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2-es metró

A hétvégén leáll az egyik budapesti metró egy szakaszon – a felszíni közlekedést is érinti a módosítás

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Karbantartási munkák miatt változik a közlekedés szeptember 27-én, vasárnap délelőtt Budapesten. Az M2-es metró hajnaltól délig csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között jár, a kieső szakaszon pótlóbuszok közlekednek.
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2-es metróBudapestBKK

Az előre tervezett karbantartás miatt szeptember 27-én, Budapesten vasárnap hajnaltól 12 óráig rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró. A szerelvények ebben az időszakban csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak – közölte a BKK.

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Karbantartás miatt változik az M2-es metró közlekedése
Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Rövidített útvonalon jár a 2-es metró

Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik. A karbantartási munkákat a legkisebb utasforgalmú vasárnap délelőtti időszakra időzítették. Déltől ismét a teljes vonalon közlekedik a metró.

A pótlóbusz a Deák Ferenc téren a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul. Az Örs vezér terén a járat a kőbányai oldali végállomásról indul, és a Kerepesi útra történő kanyarodás után is megáll. Az Örs vezér tere zuglói végállomására érkezőknek ennél a megállónál célszerű átszállniuk.

A belváros felé tartók az 1-es és a 3-as villamosról a Thököly úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra is átszállhatnak.

A változás a felszíni közlekedést is érinti:

  • a 9-es autóbusz Astoria M megállóhelyét a Kálvin tér irányában áthelyezik;
  • a 72-es trolibusz Astoria M megállóhelyét szintén áthelyezik.

A járatok ideiglenesen a csomópont túloldalán, a 914-es és 950-es éjszakai buszok megállójában állnak meg.

Az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát javasolják, amely valós idejű járatinformációk alapján tervezi meg az útvonalat.

 

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