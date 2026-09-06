Közel két hónapig nem jár a 6-os villamos – az autósokat is érinti a korlátozás

Szeptember 28-án megkezdődik a 6-os villamos pályájának felújítása az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között. A BKV beruházásában korszerűbb, tartósabb és csendesebb villamospálya épül, a munkálatok pedig várhatóan november 22-ig tartanak – közölte a BKK.

A 6-os villamos a munkálatok idején nem közlekedik a Karinthy Frigyes úton

Fotó: BKK

A 4-es és a 6-os villamos Budapest legismertebb és Európa egyik legnagyobb forgalmú villamosjáratai közé tartozik, naponta mintegy 300 ezer utast szállítanak. A jelentős terhelés miatt a rendszeres karbantartás mellett időszakonként nagyobb pályafelújításokra is szükség van.

Csaknem 800 vágányméter újul meg

A beruházás során az Irinyi József utca és a Bercsényi utca közötti szakaszt korszerűsítik. A bontási munkálatok szeptember 28-án kezdődnek.

A BKV tájékoztatása szerint csaknem 800 vágányméternyi pálya újul meg, mintegy 1300 köbméter aszfalt- és betonburkolatot cserélnek ki, valamint hat keresztmetszetben összesen 12 víznyelőt építenek be.

A felújítás nem csupán a sínek cseréjét jelenti. A régi pályaszerkezet elbontását követően új alépítményt és teherelosztó lemezt alakítanak ki, amelyre rezgéscsillapító gumipaplan és előregyártott vasbeton pályaelemek kerülnek. A síneket rugalmas, sínkörülöntéses technológiával rögzítik.

A korszerűsítéssel a pálya a későbbiekben kevesebb karbantartást igényelhet, miközben megbízhatóbbá és kényelmesebbé válhat a villamosközlekedés.

Hogyan közlekednek a villamosok a felújítás alatt?

Szeptember 28-tól november 22-ig szünetel a villamosforgalom a Karinthy Frigyes úton.

A nagykörúti villamosok ebben az időszakban 4-6-os jelzéssel, a 4-es villamos vonalán, a Széll Kálmán tér M és Újbuda-központ M között járnak.

Külön pótlóbuszt nem indítanak. A Móricz Zsigmond körtér az M4-es metróval, illetve a Fehérvári úti villamosokkal közelíthető meg.

A Budafoki út és a Karinthy Frigyes út csomópontja a Móricz Zsigmond körtértől a 33-as és az 58-as autóbuszokkal, a Budafoki út és a Szerémi sor csomópontjától pedig a 107-es és a 133E autóbuszokkal érhető el.

A felújítás idején a 6-os villamos helyett – a péntekről szombatra és a szombatról vasárnapra virradó éjszakák kivételével – minden éjjel pótlóbusz közlekedik a teljes vonalon, amely a Móricz Zsigmond körteret is érinti.

A 6-os villamos felújítása az autósokat is érinti

A munkálatok idején a Karinthy Frigyes utat ideiglenesen egyirányúsítják. A Bercsényi utca és az Irinyi József utca között a közúti forgalom csak az Irinyi József utca irányába haladhat.

A Budafoki úti kereszteződés egy sávon, váltakozó irányban továbbra is átjárható lesz. A Móricz Zsigmond körtér felé vezető oldalhoz csatlakozó többi utcát ugyanakkor a Karinthy Frigyes úti torkolatnál lezárják, így azok zsákutcaként lesznek megközelíthetők.

A 958-as autóbusz az Arany János utcai lakótelep irányában a Karinthy Frigyes út helyett az Október huszonharmadika utca–Fehérvári út útvonalon éri el a Móricz Zsigmond körteret. A terelt útvonalon Újbuda-központnál, a 33-as autóbusz megállójában is megáll.